消委會電熱盤／電熱鍋安全及效能評測｜12月正值冬季，打邊爐以外最合時就是到郊野公園BBQ燒烤。只是在港府應對COVID-19新冠肺炎瘟疫的抗疫措施下，市民可能暫不方便野外聚餐。只要使用多功能電熱盤／電熱鍋，在家中也能享受燒烤之樂。

一個電熱盤能煮到多款美食，方便易用深受懶人歡迎。消委會早前測試了9款售價由$599至$998不等的多功能電熱盤，發現每項各自存在安全問題如溫升過高和漏電，就連評分最高的Bruno也不能通過全部安全測試。

消委會曾委託本港獨立實驗室，測試了9款多功能電熱盤，品牌包括Bruno、récolte、Rasonic樂信牌、寶康達Primada、Toffy、Sanrio、Diamond、Thomson及億世家ecHomes，當中很多直至2020年今日仍流行於市面。除Toffy的額定功率為650W外，其餘樣本為1200W至1300W：

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其餘品牌款式的安全測試的分數結果，詳見完整另文👉👉👉消委會教你電熱盤7大安全使用貼士！用鐵匙羹原來全錯隨時整爛？

實測過後，雖然大多數機款的整體煮食表現尚可，各款預熱和熱力均勻度則參差，未必應付到每種食材的烹調。另一方面，多功能電磁爐由於是高度發熱的電器，安全使用是產品最重要的指標。消委會發現，沒有樣本能全部通過測試的8個安全項目，所有樣本的溫升也超標。僅有Bruno的結構能通過絕緣距離測試，可防止跳掣和觸電等安全問題：

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雖然9款電熱盤未能完全等合相關國際安全標準的要求，但機電署詳細檢視報告後，認為全部樣本均通過絕緣測試並具備基本的絕緣保護，以阻隔帶電部份免被用家觸碰。至於不符合標準的項目，大部份都是在樣本於非正常操作下的測試表現。因此用家在正常情況下，並根據產品說明書指示操作是沒有危險。

資料來源（附評分比例、廠商意見）：消委會（1/2）、《選擇》月刊506期

同場加映👍：消委會電熱盤7大安全使用貼士

即使購買了消委會安全測試中表現稍遜的多功能電熱盤，也未必需要停用。只要跟足產品說明書指示操作，並按照消委會7大安全建議來使用，產品亦能安全耐用：

（香港01美術部製圖）

👇👇👇消委會多功能電熱盤7大安全使用+保養貼士👇👇👇

以上只提出了安全2招！想了解全部，請瀏覽完整全文👉👉👉消委會教你電熱盤7大安全使用貼士！用鐵匙羹原來全錯隨時整爛？

同場再加映👍：電磁爐消委會評測力推5款價廉物美CP值超高

【電磁爐12款消委會效能評測】踏入秋冬季，又是打邊爐食火鍋「烚烚下」時節。好多人近年也會使用電磁爐打邊爐，小型單頭款式就夠晒慳地方，靈活方便。早前消委會與機電署合作測試12款電磁爐，竟發現有部份款式售價400元有找，效能卻不俗，性價比算高。

消委會是次評測發現有部份款式雖然售價400元樓下，效能不俗，性價比算高。

（香港01美術部製圖）

意想不到的是，$350左右的親民價也能買到性能和效益不錯的電磁爐。智能化電子控制系統能微調電磁爐火力、預設火力上限和加熱—保溫時間，甚至提供不同烹飪程序。對這些要求，消委會亦有所著墨。想了解哪些品牌全面發揮電磁爐功效的朋友，務必細睇：

👇👇👇消委會12款電磁爐煮食效能深入分析👇👇👇

想深入了解是次消委會評測12款電磁爐哪些最加熱最快、哪些煮食最精妙有效？請看完整全文👉👉👉消委會12款電磁爐評測 平價表現未必差 打邊爐5款高CP值推介

同場再三加映👍：電磁爐安全及保養貼士必學10招

買電磁爐固然要揀加熱能力強和方便好用，但安全也很重要。消委會是次評測亦發現有2款出現結構和溫升安全問題。

（香港01美術部製圖）

如果你以前不幸入手一些「安全系數」比較低的品牌電磁爐，如果運作正常，也不必過早棄置。跟足以下一些安全用法和保養建議，可以減低電磁爐的安全風險：

👇👇👇電磁爐安全使用及保養必學10招👇👇👇

想深入了解是次消委會評測12款電磁爐哪些最安全、哪些揀不過？請看完整全文👉👉👉消委會｜電磁爐用完即刻熄電掣你就錯了 教你10招安全及保養貼士