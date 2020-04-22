【燒蘑菇串食譜】白蘑菇營養豐富　自調日式燒烤汁更添風味

串燒，不一定要去居酒屋才食得到，自己在家裡煮一樣過癮！今次示範的「燒蘑菇串」，是簡單而清新的美味，配上自調的日式燒烤汁，味道立即昇華。

燒蘑菇串並不止蘑菇，還有大葱。蘑菇無需清洗，因為菇類本身索水力強，如果再沖洗的話，烹調時出水的情況就更嚴重，所以一般都只用濕布或廚房紙擦淨，除走表面污物等。蘑菇是很有益的食材，白蘑菇尤其有益，如果想了解更多白蘑菇的營養價值，請參考以下文章：

【白蘑菇營養】抗癌降認知障礙等7大好處 與啡蘑菇有什麼不同？

不知大家有沒有過這樣的經驗，外出吃串燒時，竹籤有些部位已經被燒焦，竹籤變成炭一般黑。如果想避免這個情況，可以在燒烤前在竹籤上沾點水，防止它燒焦。今次用小巧的家用式烤爐做示範，假如你家中沒有這樣的烤爐，用平底鑊代替便可。

只要在燒烤前於竹籤上沾點水，即可防止竹籤燒焦。

如果只燒蘑菇跟大葱，沒有醬汁可能太單調，所以就用味醂、醬油、清酒和湯煮了個萬用的日式燒烤汁，不論沾雞串、大葱串等等都非常適合，只需混合所有材料煮至稠身便可。不過，烤爐或平底鑊空間有限，一次過未必燒到太多串，以今次為例，蘑菇串分量約6串，要分兩輪燒，記緊燒完頭一輪之後要清走爐上的醬汁，因為它有糖，持續受熱會變稠身甚至燒焦，再燒蘑菇會令蘑菇變焦變苦，因此一定要每次清理好，以免影響風味。

燒蘑菇串食譜

健康小貼士：

蘑菇有植物性蛋白質，而且糖及脂肪比例皆少，對糖尿病或高血壓患者來說，是可以放心補充蛋白質的來源。蘑菇蘊含豐富鐵質，補鐵效果佳，亦能降低人體膽固醇、降血壓及改善慢性肝炎。

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攝影、攝錄：陳錦超、黎家浩

剪接：徐瑋聰、黃卓敏