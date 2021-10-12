飲食熱話｜生病港女打風用壽司煲粥被公審？即學10分鐘煲靚粥貼士

生病的時候想吃得清淡一點，不少人都會煲啖粥，但臥病在床加上颱風襲港，有女生不懂得煲粥，就決定就地取材，用雪櫃裡的壽司來煲粥，網民對於此舉評價兩極，有人嘲諷，也有人為她平反。其實煲粥沒有想像般難，只要預先多做一步，10分鐘就煲到綿滑靚粥！



大概10年前，YouTube興起不久，有兩個女仔拍片炮製「韓燒公仔麵」，將原個辛辣麵餅放在韓燒爐上烹調，被網民恥笑冇常識、連小學生都不如，成為網絡一大經典。自此，當有女生下廚鬧出笑話時，不知道為何都會被標籤成「港女」，近日又有一名女生因用壽司煲粥再放上網而被網民嘲笑。

原個辛辣麵餅放在韓燒爐上烹調，你見過未？👇👇👇

事緣日前遇著颱風「獅子山」，有位女生臥病在家，想食粥又不懂煲，自言：「突發奇想可以用爭鮮（壽司）煮，我真係覺得自己好X醒！」她還拍了照放上IG Story，見她將一個鍋放在明火上，鍋裡有水和幾件壽司，隱約看得出是蟹柳等口味。大概女事主是覺得，反而平時煲粥都是用米煲，而壽司飯也是由米煮成，效果應該差不多吧？而這件事被其他人截圖放了上討論區，樓主原來想嘲笑她，沒想到倒有不少人為這個女生平反。

近日有女生就表示自己生病想食粥，因不懂煲粥而決定用壽司加水煲，被人截圖放了上討論區，引起熱議。（圖片來源：連登討論區）

事件上最大的爭議，就是有人覺得壽司飯加了醋，用來煮粥，整鍋粥都應該會很酸，根本是暗黑料理。不過又有人覺得，生病期間仍能立即就地取材醫肚，至少還懂得加水煲粥，已經值得體諒，並指這鍋「日式海鮮粥」邏輯上行得通，說不定真的會成功。

請按下圖睇網民對事件的兩種睇法：

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情急生智下用壽司煲出來的粥，不知味道如何，但每個人都會有生病的時候，難保下次面對這種困境的會不會是自己，所以筆者還是建議大家學定如何煲粥。反而米應該是每家每戶都會有的東西，原來只要在想食粥前洗定米，冷凍至冰米，之後就可以用10分鐘煲起靚粥，不用煲壽司粥啦！

請按下圖睇10分鐘快速煲粥的秘訣：

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若你嫌白粥太寡，怕食到口淡，以下還有兩個粥類食譜，但就需要多些工夫，看看你有沒有心機和時間準備吧。

【皮蛋瘦肉粥食譜】暖胃增抵抗力 米香綿滑只需兩種材料！

皮蛋瘦肉粥食譜

皮蛋瘦肉粥食譜（煲/Boil）

2-3人分量 1級難度 1小時



材料：

豬𦟌150克

皮蛋2隻

米1小杯（約120克）

粗鹽1/2湯匙

鹽1/2茶匙

油1/8茶匙

水1200毫升



做法：

1.豬𦟌洗淨，以粗鹽醃過夜，洗去鹽分備用。

2.米洗淨，盛起，加鹽、油拌勻。

3.煲滾水，加入米、豬𦟌煲滾，轉慢火煲約半小時。

4.取出瘦肉，撕碎，加回鍋中。

5.加入已切粒皮蛋拌勻。

6.繼續以慢火煲15-20分鐘，可下葱花或油條拌食。



不失敗秘訣：

*白米加入油、鹽，可加速它煲至糊狀。



【粟米南瓜粥食譜】養生清甜健康 煲粥黃金比例是多少？

粟米南瓜粥食譜

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粟米南瓜粥（煲/Boil）

2-3人分量 1級難度 50分鐘



材料：

南瓜1/2個

粟米1條

米1.5杯

清水適量

鹽1.5茶匙

葱花少許

油1茶匙



做法：

1.米加入清水，放入少許油和1茶匙鹽，浸30分鐘。

2.把南瓜去皮、去籽、切粒，分成兩份，備用。

3.粟米起粒，分成兩份，備用。

4.把一半南瓜、粟米及少許清水加進攪拌機，打成南瓜粟米蓉。

5.煲滾一鍋水，放入米，以大火煮10分鐘，不時攪拌以免黏底。

6.倒入南瓜粟米蓉、南瓜和粟米粒，小火煮約30分鐘。

7.煮至材料軟腍，加入半茶匙鹽調味。

8.最後撒上葱花便可。



不失敗秘訣：

*選用日本南瓜，味道較香甜。

*米和水的比例為1:12。

