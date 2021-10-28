飲食熱話｜日本KFC肯德基15款創意食譜　有齊中西日小菜炊飯甜品

將快餐店的炸雞二次創作成創意料理？當然可以，更得到官方認證！日本肯德基（KFC）早前在官網公布了多個食譜，利用KFC的招牌家鄉雞、鬆餅等食品再加工，成為另一道美食。在日本，TBS電視台的女主播良原安美更即席示範其中一個食譜，試食過後讚不絕口。



大家還記得以前曾掀起的「麥樂雞料理」熱潮嗎？當時網上出現各款利用麥樂雞製作的暗黑料理，將垂涎的炸物瞬間變劣食。不過今次的主角並不是麥樂雞，是KFC家鄉雞，加工的食譜不再是網民的暗黑料理，而是經過官方認可，保證好吃的創意美食！

早在官方食譜出現前，有網民利用家鄉雞自製「KFC炸雞焗飯」，一樣大獲好評！（余曉彤攝）

近日，日本KFC官方網站公布了約15個創意食譜，不管是日式、西式或是中式都應有盡有，記者細閱網站發現大多食譜都是以炊飯為主，畢竟將整件雞連骨頭跟白米一同煮，令米飯能吸收骨頭中的精華，不用額外調味，味道也非常足夠。

將整件雞連骨頭跟白米一同煮，令米飯能吸收骨頭中的精華，不用額外調味。（余曉彤攝）

精選4個食譜 中西日法乜都齊！

由於食譜數量比較多，筆者揀選了4個食譜分別：咕嚕雞球、雞肉榨菜飯、雞湯蕎麥麵及四式蜜糖鬆餅。TBS電視台的女主播良原安美在節目中示範的是雞肉榨菜飯，若想查看其他官方食譜也可以到日本的KFC官網尋找「About KFC」的欄目中選擇「Our Special Recipe」。

請按圖看日本KFC 4個官方創意食譜：雞肉榨菜飯、咕嚕雞球、雞湯蕎麥麵、四式蜜糖鬆餅：

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KFC拆骨大全

在香港購買家鄉雞時未必可以按自己喜好選擇雞件位置，而部分食譜需要將骨肉分離，以下提供了一個官方拆骨大全，主要針對5款會售賣的炸雞部位，分別是雞正胸、雞側胸、雞上髀、雞槌及雞翼。不懂日文不坊參考以下文章，附有中文解說及示範。

👉【KFC吃雞攻略】按圖索引拆骨大全 跟住拆真係好食啲？

官方圖解如何令炸雞更好吃的拆法。（niftynews）

雞上髀很有彈性、肉質緊緻，拆骨過後吃起來的確更方便。（陳嘉元攝）

雞肉榨菜飯（煮／Boil）



材料：

家鄉雞2件

米2杯

調味榨菜1小瓶

鹽適量



做法：

1. 將米洗淨並加入適量的水，加入榨菜平鋪在白米上。

2. 將2件家鄉雞放入電飯煲中。

3. 按下煮飯按鍵，等待煮飯程序完成。

4. 取出雞骨，將雞件與米飯拌勻即成。



咕嚕雞球（炒／Pan-fry）



材料：

脆雞條3條

洋蔥1/2個

紅蘿蔔1/3條

青椒1個



調味料：

番茄醬2湯匙

白醋2湯匙

糖2茶匙

豉油1茶匙

生粉1茶匙

水3湯匙



做法：

1. 洋蔥、紅蘿蔔及青椒切件；脆雞條切成3等份。

2. 紅蘿蔔放入大碗中，加入適量的水（水量需蓋過紅蘿蔔），放入微波爐以600W加熱1分30秒。

3. 中火燒熱油鍋，加入洋蔥及紅蘿蔔炒至軟身。

4. 加入脆雞條及青椒略炒。

5. 加入調味料煮1-2分鐘，即成。



雞湯蕎麥麵（煮／Boil）



材料

家鄉雞1件

雞骨3條

中華麵1包

鹽1/3茶匙

豉油1茶匙

蔥 適量

粗粒黑胡椒 適量



湯底材料：

水3杯

昆布結1個

蔥段5CM

薑皮1小片



做法：

1. 將家鄉雞的雞肉撕出、雞骨取出待用，雞肉用微波爐加熱；蔥切絲。

2. 準備一個鍋，加入湯底材料及雞骨煮至滾起，轉小火煲30分鐘。

3. 加入鹽及豉油調味，用隔篩過濾湯底備用。

4. 煲滾一鍋水，按包裝指示將中華麵煮至軟硬適中，取出。

5. 將中華麵放入湯底中，加入雞肉、蔥絲及粗粒黑胡椒，即成。



四式蜜糖鬆餅（焗／Bake）



材料：

蜜糖鬆餅4件



餡料：

紅豆蓉適量

南瓜醬適量

蘋果醬適量

朱古力適量

棉花糖適量



做法：

1. 將蜜糖鬆餅打橫切半。

2. 在餡料中選擇自己喜歡的，搽在其中一面的鬆餅。

3. 將沒有搽餡料的鬆餅放入麵包機烘5分鐘，取出。

4. 將兩面的鬆餅夾在一起，即成。

