【名物食譜合集】IKEA肉丸、吉野家牛肉飯、譚仔雞翼　名店招牌菜

新冠肺炎疫情持續，縱然確診數字有回落，但仍未知晚市堂食何時解禁。不知道這半年間，大家的廚藝進步了幾多？前幾日忽然想起，好像真的未試過這麼長時間未出外食晚飯了，有些很喜歡幫襯的餐廳，暫時都只能在午間食到，而且不是每道菜都有。有見及此，以下就介紹一系列連鎖餐廳的食譜，讓你在家裡都能輕鬆自製，解一解癮！

餐廳的招牌菜，誰說不能自製呢？抗疫期間大家就算外出食飯，都要在天黑前埋單，試過5點半入座食拉麵，結果三扒兩撥趕住食完，最後成功在5點57分離座，實在是不太暢快。有些餐廳的名物，更不是可以外賣，甚至是外賣完會令食物嚴重變質，既然如此，倒不如自製好了。以下分享一些自製連鎖餐廳美食的食譜，譚仔、吉野家、IKEA、薩莉亞、Pepper Lunch等等的招牌菜，全部可以自己整！

小食

中西式小食種類繁多，包括：B仔涼粉的花雕蒜香雞翼尖、IKEA的瑞典肉丸和蔬菜薯餅、麥當勞將軍漢堡、KFC葡撻，還有譚仔的尖椒皮蛋和土匪雞翼，雖然這個版本的土匪雞翼加了腸仔，如果你不喜歡的話可以不加，就更加原汁原味。

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小菜

大牌檔的經典小菜很多，如豉椒炒蜆、椒鹽鮮魷，但講到經典，又怎少得那碟讓人專誠走入沙田屋邨食的陳根記芥末手撕雞？萬發海鮮飯店的蜜糖薯仔牛柳粒也是一大經典，那薯仔香口到由配角躍升為主角，完全奪去牛柳粒的鋒頭，你知道哪一個步驟最關鍵嗎？此外，還有傳統西餐廳太平館的名物，不，不是梳乎厘，而是由它引入的經典瑞士雞翼！

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飯、麵

這個種類可謂最多元化，例如有KFC的黑椒蘑菇飯、吉野家的牛肉飯、照燒雞扒飯、すき家的泡菜牛肉飯、Pepper Lunch的黑椒牛肉飯、大家樂的芝士焗豬扒飯、沙嗲王的白咖喱豬扒飯以及薩莉亞的肉醬多利亞，就連在電影《食神》出現過，現時於戴龍師傅監督的CHOP CHOP叉燒有售之「黯然銷魂飯」，都可以自己親手炮製。至於麵類方面，簡簡單單用出前一丁，就整到新記的豬頸肉芝士撈丁了，最快15分鐘就煮到一餐啦！

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