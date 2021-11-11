飲食熱話｜網民用洗碗碟機「煎」牛扒超成功　專家教5成熟必勝法

洗碗碟機不只可以洗碗，原來更可以煮食用？近日，美國有一位男子在Twitter分享自己獨特的烹煮牛扒方法，他不是用煎、煮、炒的烹調方式，而是用洗碗碟機將牛扒「煎」成5分熟，影片一出引來熱議，認為事主多此一舉浪費資源，不過原來這個方法是煎5成熟牛扒的必勝技！



美國網民Michael George在Twitter上分享了自己一個想法並付諸實行，嘗試將洗碗碟機作為煮食爐，並成功「煎」熟牛排，生熟程度媲美大廚示範的完美半生熟（Medium raw）狀態，內部略帶粉紅色；表面帶有酥脆燶邊，難以想像是由洗碗碟機「煎」成。Michael在貼文中亦表示難以置信，洗碗碟機「煎」出來的效果確有驚喜。

美國網民Michael George拍片分享自己用洗碗碟機「煎」牛扒。（Twitter@MikeGeorgeCBS）

測試過後效果非常成功，屬完美半生熟（Medium raw）狀態，（Twitter@MikeGeorgeCBS）

請按圖看洗碗碟機「煎」出5成熟牛扒步驟：

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網民嘲笑浪費資源 其他烹煮方式更快

此Post一出引發網友討論，不過似乎大家對於用洗碗碟機將牛扒「洗」成5分熟此法沒有好感，不少人都認為浪費水電，亦有人認為「寧願用煎鍋10分鐘也不想等96分鐘」，的確用煎鍋比洗碗機的洗碗程式來得快。同時，亦有心人提議用微波爐便可減少使用能源和水，不過事主事後亦有留言用洗碗碟機「煮」牛扒是一個科學實驗，大家不用太認真。

網民一面倒認為其他烹煮方法比用洗碗機的好。（網上圖片）

日本專家教牛扒先浸後煎 肉質柔軟多汁完美5成熟

事實上Michael的方法並非沒有科學根據，日本料理科学研究家水島弘史以前便曾在節目中分享「熱水浴法」，利用50°C熱水將牛扒先浸後煎，出來的效果比用微波爐的好。當然水島先生並不是用洗碗碟機，時間也不需要96分鐘，而是利用不鏽鋼鍋浸煮。

洗碗碟機「煎」牛扒的方法就姅日本料理科学研究家水島弘史所介紹的「熱水浴法」。（《教えてもらう前と後》影片截圖）

「熱水浴法」即是利用50°C熱水將牛扒先浸後煎，將牛扒保留在5成熟狀態，柔軟、多汁、內部略帶粉紅色。（《教えてもらう前と後》影片截圖）

請按圖看50°C水浸煮煎牛扒方法步驟及原理︰