颱風蘇拉｜打風吃雪藏肉想快解凍？1招火速解凍法鮮味軟嫩保營養

超強颱風蘇拉預計今晚至明早在香港以南約50公里內掠過，天文台預計蘇拉是1949年以來登陸廣東的颱風強度前10強之列，又不能外出又外賣服務又暫停，自己烹調就是唯一出路。想火速解凍肉類，就要看看這個解凍法。

攝影：余曉彤



打風想食美味凍肉 減少血水流失是關鍵

颱風迫近，各個街市超市，貨架上相信只剩下急凍肉類。而急凍肉類中，牛肉的質素比較參差更容易沾上雪藏味，肉質和味道自然受影響。儘管急凍牛肉質素或會有部分影響，但原來解凍方法都會影響到急凍牛肉的味道及質感。坊間的解凍方法眾多，然而對急凍牛肉來說只有一個方法最適合，因為解凍時減少流出血水，是保留營養和美味的關鍵！

若烹煮牛食譜的話，大多都會用急凍牛肉。

不管用哪一個解凍方法，往往都會有流下一灘血水，普遍認為那些都會為牛肉帶來腥臭味，但對於牛肉來說原來是味道及部分營養的來源，血水其實是肌紅蛋白（Myoglobin），是一種存在於肌肉組織中的蛋白質，負責肌肉組織的氧氣運輸。而解凍時減少血水流失只需要一樣材料！

急凍牛肉在解凍時會流出血水，而血是保留美味及營養的關鍵。

按圖看解凍急凍牛肉秘訣及原理：

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冰水解凍法 減血水流出保營養鮮味

方法其實很簡單，只需準備一鍋水，加入約30粒冰粒，可按急凍牛肉的大小而加減分量。放入需解凍的牛肉，放置約1小時便可。這個方法對比接觸空氣或於雪櫃中解凍，血水比較不易流失。當中的營養成分及味道便可保留在牛肉裡。由於冰水的熱傳導率比較好，解凍速度比其他方法快。

【同場加映】平價牛扒5步變軟腍 肉香豐腴媲美霜降和牛靠3種材料

日本節目《生活小貼士》的其中一集，就傳授了將300円的平價牛扒，變成高級霜降和牛的秘訣，無論是肉質和味道都徹底改變，讓嘉賓難以置信。

圖中的兩塊牛扒，一看便知哪塊較高級，左邊那塊紅色部分較多，而右邊的有著白色的雪花紋，感覺較豐腴。（《生活小貼士》節目截圖）

按圖看複製大介改造牛扒的5個步驟和小貼士：