臘味飯｜自製臘味飯全靠1張紙？恒香首創紙包糯米飯填色咁簡單

秋風起涼涼哋，第一樣想吃的必然是臘味飯，油潤甘香，暖胃又滿足。想自家炮製，卻怕臘腸、膶腸、臘肉、蝦米、花生...材料多多不知怎樣處理？原來現在有一種「蒸煮紙懶人包」，只需按着紙上的顏色放入準備好的材料白米再蒸，便能煮出一道色香味俱備的臘味飯了，是否很神奇？



臘味煲仔飯外，現在還有紙包臘味飯。（恒香）

別以為煮臘味飯必定很麻煩，可有想過初哥手殘都能輕鬆駕馭炮製惹味臘味飯？秘訣就是一張「紙」！恆香老餅家今次不是整餅而是煮飯，首創「零失手臘味飯 蒸煮紙懶人包」，只需按着指示，逐一把材料放上蒸煮紙上相對應的顏色位置，便可煮出完美的臘味飯！

按圖看「蒸煮紙懶人包」是什麼？如何煮出香噴噴糯米飯？

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【煲仔飯食譜】臘味煲仔飯暖胃香噴噴 選煲選米選材料點揀最啱？

臘味飯蒸煮紙懶人包

材料：

糯米半嘜，浸水20分鐘

乾冬菇1-2粒，浸水10分鐘

切肉臘腸，熱水沖洗

蝦米適量，浸水10分鐘

乾蒜適量



調味料：糖、XO醬、鹽



做法：

1. 按蒸煮紙上1:1的圖案，放上食材及調味

2. 糯米上加入少許水

3. 包起蒸煮紙首尾兩邊，再稍對折兩側

4. 放入蒸爐蒸20分鐘

5.打開蒸煮紙拌勻，撒上蔥花和豉油即成



「零失手臘味飯蒸煮紙懶人包」內除了有臘味飯的材料外，會有5張蒸煮紙，這些糯米飯蒸煮紙，屬安全無害印刷，加熱後也不會脫色，不用擔心食用安全。而蒸煮紙上的圖案是1:1比例，絕對不會弄錯分量，只需按紙上指示放上食材及調味，加入少許水去蒸便可，就像玩填色遊戲一樣，好玩方便又療癒。

蒸煮紙限定優惠套裝

包括：

~金牌切肉臘腸禮盒（1斤）

~手製瑤柱鮑汁XO醬禮盒（160克）

~手製蔥蒜辣椒油禮盒（80克）

~蒸煮紙5張

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恆香今年推出3款臘味系列：金牌切肉臘腸、鮮鴨潤腸及鮮鵝潤腸（按圖了解）

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