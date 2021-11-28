麥得飲食法｜地中海x得舒飲食防腦退化　10類護腦食物藍莓周吃2次

麥得飲食是一舉數得的飲食法，著重保護大腦，減緩腦退化，預防失智症，方法易跟，一般人也能掌握。



麥得飲食MIND diet 10種護腦食物宜多吃

麥得飲食（MIND diet）又被稱為「心智飲食」，結合了地中海飲食（Mediterranean diet）及得舒飲食（DASH diet）的特點，並從兩種飲食中選出有益大腦的食材給予建議。

地中海飲食、得舒飲食，兩者均是世界級的健康飲食模式，麥得飲食結合兩者，強調護腦，並倡導應吃原型食物為主，避免吃過度加工的食物，減少攝取過量的飽和脂肪酸、反式脂肪酸及精緻糖。此外，麥得飲食明確列出10種有助護腦的食物及5種不應多吃的食物。

按圖了解10種宜多吃的護腦食物 及 5種應少吃的不健康食物︰

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10種護腦食物宜多吃包括︰

1. 綠色葉菜類

2. 蔬菜類（甜椒、茄子、紅蘿蔔等）

3. 莓類

4. 全穀類

5. 橄欖油

6. 魚類

7. 雞肉

8. 堅果類

9. 豆類

10. 紅酒



5種不健康食物應少吃：

1. 牛油及人造牛油

2. 油炸和速食食品

3. 紅肉

4. 芝士

5. 甜食



麥得飲食特別強調多吃綠色葉菜及莓果類，因為莓果（藍莓、桑莓、士多啤梨等）含大量具抗氧化物，而綠色蔬菜蘊藏豐富的葉酸、維他命E等，這些營養素有助減緩大腦認知功能衰退，保護心血管，也有助控制體重、血糖及血壓。

麥得飲食特別強調多吃綠色葉菜及莓果類，莓類以藍莓最好，每星期至少吃2次，每次約半碗在60千卡左右。（Unsplash）

麥得飲食6項原則 海鮮雞肉大量菜

即使出街食飯也可跟從麥得飲食的原則，台灣營養師溫上妤舉例「外食族」的麥得飲食菜單示範︰

早餐：可以吃全麥蔬果三明治、茶葉蛋1隻、無糖豆漿1瓶。

午餐：吃烤鯖魚便當，大部分配菜選綠葉菜。

下午：點心選新鮮藍莓、無調味的堅果10克。

晚餐：享用慢煮雞胸暖沙律、藜麥糙米飯。

盡量減少攝取過量飽和脂肪、鈉質（鹽）、精緻糖，因為高脂、高鈉及高糖不僅影響心血管，也和大腦退化、失智症有關連。經常要出街吃飯的群眾，掌握以下6項原則，實踐麥得飲食也不難。

按圖看麥得飲食6項原則︰

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1.白飯換成糙米、雜糧（如粟米、番薯）。

2.主菜選擇海鮮或雞肉。

3.肉類搭配適量豆類。

4.飯盒中多配綠葉菜。

5.下午茶揀新鮮莓果配沒有調味的堅果。

6.避免吃油炸食物及甜食。



台灣營養師黃苡菱在其著作《營養師狂推！麥得飲食法讓你7天輕鬆瘦》中提到，靠麥得飲食瘦身的成效不錯，因為容易執行，不必挨餓，還能提供有益大腦的營養，是一舉數得的飲食法。

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參考資料︰自由時報/元氣網