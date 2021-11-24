新吞拿魚｜素食植物海鮮低卡零水銀　含奧米加3有益大腦口感如何?

新豬肉後有新吞拿魚面世，對於素食界來說是喜事，新派素食市場崛起，今後多了新成員。新吞拿魚三文治、新吞拿魚螺絲粉沙律、新吞拿魚青瓜卷、新吞拿魚焗飯等，再次顛覆大眾對舊派素食的想像。不含水銀、零膽固醇、無防腐劑、低碳水化合物，蘊含奧米加3脂肪酸、蛋白質及膳食纖維。



新吞拿魚面世，不含水銀，由水、大豆蛋白、芥花籽油、小麥蛋白、調味料、藻油、大豆粕及小麥澱粉等製成。（尹嘉蔚攝）

新吞拿魚成分

吞拿魚除了做刺身之外，最常的食法是熟食、碎上的吞拿魚，可拌入沙律、煎餅，夾在三文治或飯卷之間，更簡單的可配克力架享用。新吞拿魚同樣能取締真吞拿魚的用法，嚼感及顏色近似，味道固然沒有魚腥，因為它的成分只有水、大豆蛋白、芥花籽油、小麥蛋白、調味料、藻油、大豆粕及小麥澱粉等製成。

新吞拿魚食法

新吞拿魚的建議食法，一般來說可取締吞拿魚，譬如做三文治餡，最簡單的可將罐頭內的新吞拿魚先倒在碗內，加些許低脂沙律醬/無蛋沙律醬拌勻，塗在方包上便可。如果怕油太多會浸軟方包，不妨先泌走油分使「魚肉」更乾爽。

最簡單的方法可以將罐頭內的新吞拿魚混合低脂沙律醬/無蛋沙律醬，塗在方包上。若怕太多油會浸軟方包，不妨泌走油分使「魚肉」更乾爽。（尹嘉蔚攝）

新吞拿魚更進一步打破飲食習慣的隔閡，使素食者及非素食者能共享滋味，拉近素食與大眾的距離。對於彈性素食者及素食入門級而言，新興的素食品提供了方便之門，循序漸進式地步向「素人」之路。

按圖了解新吞拿魚價錢、食譜及食法︰

對普羅大眾來說，食品科技有了新發展及新市場機遇，並將人類文明推進新里程，人類莫須烹豬宰魚來獲得糧食，這不但對動物友善，對環境保護亦有裨益。現今海洋污染問題日益嚴重，重金屬及微塑膠等威脅海洋生態，吞拿魚在深海生活，首當其衝被重金屬污染，平日我們進食海鮮時，可能擔心有害物質及水銀進入體內而影響健康，新吞拿魚不含水銀，害怕重金屬會污染食物的人士也可安心進食。

新吞拿魚營養資料︰

100克（即1罐）油浸新吞拿魚約有165千卡，相比一條堅果能量棒的熱量低，並可能更飽腹。當中有12.7克蛋白質，3.8克碳水化合物，纖維2克，糖1克，鈉482毫克，奧米加3脂肪酸ALA 450毫克、DHA 120毫克，總脂肪11克，飽和脂肪佔當中的1.2克，零膽固醇及反式脂肪。

