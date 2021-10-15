醫醫我不想再病了｜中醫推天麻補腦湯水增記憶　配4食材養陰補腎

補腦可以吃甚麼？除了以形補形的合桃之外，中醫提議一款健腦湯水有助提升記憶力。



人體的大腦是十分重要的器官，關於腦科的疾病包括認知障礙及腦中風等，平常發現記憶力差，可能是大腦開始衰老。提升大腦健康，可預防腦退化症等疾病，台灣雙和醫院營養室營養師米詩宇建議了10大補腦食物，包括香蕉、藍莓、奇異果、雞蛋、牛奶、深海魚、深綠色蔬菜、南瓜、全榖雜糧及堅果類。

按圖了解10大健腦食物︰

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健腦益智湯 天麻補益上藥助增強記憶

此外，中醫師亦有益腦的湯水可以促進大腦健康，《醫醫，我不想再病了 》邀請註冊中醫師黃嘉銳推介一款用天麻熬成的益智健腦湯水，有助補氣血、益精髓。《日華子本草》記載天麻可通血脈、開竅、補益肝腎、健腦、增強記憶及學習功能。現代醫學認為天麻有助真正改善失眠及降血壓。配搭4種中藥材包括合桃、烏雞及圓肉，可益氣養陰，補腎強腰。湯中還含丹參、黨參，丹參在古書上載「一味丹參散，功同四物湯。」有補血之用；黨參可益氣、養血、生津，對保健大腦有益。

現代醫學認為天麻有助真正改善失眠及降血壓。（醫醫,我不想再病了影片截圖）

【健腦益智湯水】（3-4人分量）

材料︰

天麻5錢

杞子3錢

黨參5錢

丹參2錢

淮山8錢

合桃1両

元肉5錢

陳皮2錢

烏雞1隻

做法︰將全部材料清理好後，放入滾水，改慢火煮約2.5小時完成。

中醫推介健腦益智湯水，材料主要有天麻、黨參及丹參等。（醫醫,我不想再病了影片截圖）

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