火鍋配料｜易墮高磷陷阱傷腎骨質疏鬆　6大高磷加工肉咖啡都高磷

冬天是吃火鍋的季節，腎功能欠佳人士要特別小心「火鍋料」，尤其是加工肉類，例如貢丸、腸仔、蟹柳之類。因為大多數加工肉是高磷食物，吃太多的話會為腎臟帶來負擔，引致心律不整、腎病變等症狀。



「磷」存在於許多食物之中，加上代謝速度快，令人較少注意這個在體內存量僅次於「鈣」的營養素。台灣營養師吳宜庭解釋磷是體內含量第二多的礦物質，約有 85-90% 存在於骨骼和牙齒之中。不過攝取太多高磷食物，腎功能可能受損導致運作異常，使血磷上升，也可能和鈣結合使血鈣下降，導致副甲狀腺素分泌增加，刺激骨鈣釋出，這樣提高了骨質疏鬆的機會。

火鍋配料中常有可口的加工肉類，腎功能不良者要十分謹慎地食用。（龔嘉盛攝）

高磷食物的壞處

台灣醫生高銘鴻也曾在個人平台上分享高磷食物的壞處，香腸、肉乾等加工醃製肉品要少吃，這不但能控制血磷，也能減緩腎衰退。特別是腎病病人，因為腎功能不良，需控制日常的磷攝取量。至於，腎功能健全的人士也應控制攝取量，吃完高磷食物後要多喝水，對腎臟較好。

按圖看6大加工肉食含高磷︰

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其他高磷食物包括動物內臟、海鮮、乳製品、燉肉、全穀類、堅果類，這些食物含有機磷，需經過酵素分解及吸收，因此吸收率較低，介乎10--60%不等。而加工飲料，如︰珍珠奶茶、可樂、咖啡、啤酒，加工肉品，如：香腸、火腿、臘肉，及微波食品、即食麵、零食等，當中含無機磷，吸收率高過8成，因此需謹慎控制攝取量。腎臟病患者更需要嚴格控制飲食中的磷含量，避免高血磷的危害。

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參考資料︰自由時報/HEHO