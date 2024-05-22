痛風飲食｜防痛風發作戒8類食物　營養師推介3食材排尿酸芹菜苦瓜

痛風飲食｜痛風有什麼飲食禁忌？流傳不宜食用菇菌、豆類或蘆筍，真相又是如何？痛風不一定在中年或老年人的身上發生，經常喝酒、嗜吃火鍋、高脂及高熱量飲食的人士亦應小心痛風來襲，痛風已有年輕化的趨勢。資深營養學家伍雅芬為大家推薦降尿酸的痛風飲食建議，其營養價值及如何搭配效果更佳。



痛風症狀

痛風症可以是毫無預警地出現，痛風症狀大多出現關節痛，更甚是腳趾疼痛至極，患處出現紅、腫、發熱及劇痛。對於喜歡大魚大肉、缺乏運動、經常喝酒及嗜吃火鍋的人士來說，特別要留意痛風症問題。因為痛風患者不一定在中年或老年人身上出現，此症有年輕化的趨勢。就此，記者向資深營養學家伍雅芬（Arlene）查詢有關痛風成因、痛風不能吃的食物及如何控制病情？

骨湯火鍋湯底經長時間熬煮，湯汁帶有大量普林，配料多是高熱量、高脂肪及高蛋白質的食物，加上大量啤酒，這些都可能是痛風成因之一。（資料圖片）

痛風成因？

Arlene解釋痛風症屬關節炎的其中一種，可影響任何關節，而最常見的是腳趾的小關節。痛風成因主要是由於血液中尿酸水平太高，變成了晶體，並積聚在關節中導致痛楚。痛風成因亦包括身體製造太多尿酸，腎臟未能有效把尿酸透過尿液排出體外，或進食大量含普林（Purine，又稱嘌呤) 的食物而誘發。

植物性食物（蔬果類、五穀、豆類）及乳製品不至於增加痛風病情，但內臟類、海鮮類、冬菇與紫菜就比較容易讓痛風症發作。（資料圖片）

尿酸是什麼？戒吃8大食物防痛風

高尿酸是引起痛風的源頭，尿酸是普林（Purine）的代謝物，食物中的普林含量高是引起痛風症的原因之一。有些痛風症患者或擔心患上痛風症的人士都不敢進食豆類、菇菌或蘆筍等。資深營養學家伍雅芬解釋其實蔬菜、水果類、乳製品與五穀雜糧的普林含量不高，不至於增加痛風病情風險。但內臟類、海鮮類、冬菇與紫菜等含有高普林含量食物就比較容易讓痛風症發作。因此，痛風不能吃的食物有以下8大類。如果本身沒有痛風，吃過量以下的食物亦會增加患痛風的機會。

請點擊下圖了解8大類痛風不能吃的食物︰

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以上8項痛風不能吃的食物中，有7項為肉食，Arlene表示一般成年人每天需要5至6份肉類，1份即1両（生）約35-40克，其中包括蛋類及豆類。痛風症患者及預防患上痛風人士，宜避免過量進食紅肉、雞肉、魚肉。肉湯方面，宜避免長時間熬煮的肉湯、豬骨湯等，以瘦肉及魚肉煲湯較為理想。肉汁比肉湯更濃，例如牛肉汁、雞精更應避免進食。營養學家還建議有3種降尿酸食物可有效排走過多尿酸， 預防痛風症。

紓緩痛風食物3大建議

紓緩痛風食物【1】芹菜 —— 保護腎臟控尿酸濃度、紓緩痛風症狀

芹菜當中的「芹菜素」能夠紓緩痛風症狀。（資料圖片）

有研究亦指出，芹菜當中的「芹菜素」能夠抑制黃嘌呤氧化酶的活性，有助於消除體內自由基，加強保護腎臟功能、促進尿酸排泄、中和尿酸濃度，以及紓緩痛風所引起的腳趾紅、腫、 痛症狀。

此外，芹菜含有豐富的營養價值及礦物質，包括維他命A、C、β胡蘿蔔素、膳食纖維，以及鉀、鐵、鈣等，其中鉀的鹼性成分能有效中和體內的高濃度尿酸、幫助消除水腫。

紓緩痛風食物【2】蜜望子葉（芒果葉） —— 強大抗氧化、 促進尿酸排泄、改善腎功能

芒果葉有助中和尿酸，長久可改善腎功能。

蜜望子葉亦稱為芒果葉，屬於中藥材。 有內地研究指出，蜜望子葉當中的芒果苷（亦稱為芒果素）具有促進尿酸排泄和改善腎功能。蜜望子葉富含維他命A、B、C，擁有強大的抗氧化特性。

紓緩痛風食物【3】苦瓜 —— 低脂低普林、加速尿酸排泄

苦瓜是屬於低脂肪、低普林的鹼性食物，富含維他命C及鉀，能夠有效中和體內的高濃度尿酸。此外，苦瓜亦含有獨特的生物鹼物質，能夠幫助尿酸加速排泄，從而達到消腫退熱的效果。

請按圖了解Arlene在此方面的提議︰

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預防痛風發作3大建議 每日要飲幾多水？

Arlene特別提醒若以日常食物排走過多尿酸，紓緩痛風問題。其實需要攝取大量，如以芹菜為例，每日需攝取數量可多達300棵。所以可從日常生活保健做起，特別是補充足夠水分來幫助減痛風、排走尿酸，預防痛風發作，因此建議痛風患者可以多喝水，以每日喝2至3公升的水分為佳，水分可以是清水、清湯、檸檬水、牛奶、花茶，而濃茶、咖啡及酒類則不作水分計算。

此外，多吃高鈣食物及蔬菜亦有助排走尿酸，預防痛風。適量運動可促進新陳代謝，也有助排走尿酸。