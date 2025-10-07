消滯湯水食譜｜10款解滯湯水紓緩胃脹助消化　BBQ火鍋後清熱都啱

消滯湯水食譜合集｜中秋節日過後容易飲飽食滯，消化不良；吃了太多煎炸及油膩食物，容易導致「熱氣」上火。以下介紹10款消滯湯水，註冊中醫師指可助消化、整腸、減胃氣腹脹、清熱及健脾，紓緩腸胃不適，適合食滯的人士飲用。中秋BBQ、火鍋後清熱一樣適宜！



節日後容易消化不良，中醫推介的消滯湯水助整腸及減胃氣腹脹。

消滯湯水食譜1：花生眉豆木瓜雪耳湯

功效：消滯、去濕、健脾、潤肺

花生眉豆煲雞腳，素湯水大可以用雪耳取締，雪耳蘊藏豐富的植物膠原蛋白，有滋陰潤肺的功效。此湯可去濕健脾，潤肺消滯。一周可飲1至2次。適合一般人飲用，患有痛風症人士卻不宜。

花生眉豆木瓜雪耳湯食譜｜功效去濕健脾+潤肺消滯，1類人要留意！

花生眉豆木瓜雪耳湯食譜

材料：

花生2両

眉豆2両

番木瓜半個

雪耳1朵

紅棗6粒

陳皮2塊

水2.5公升

鹽少許

做法：

1. 番木瓜去皮去籽，切塊。

2. 乾身雪耳用清水浸發；花生及眉豆浸泡 1 小時備用。

3. 大火煲滾水後，加入全部材料。

4. 水再煲滾後，轉慢火煲 1 小時完成。

消滯湯水食譜2：南瓜大蒜湯

功效：助消化、防腹瀉、補脾、益氣、暖胃

此湯有助整腸消滯，加強脾胃消化吸收，是行氣保暖及增強體質的湯水，可補中益氣，可以一星期飲用一次，怕蒜味的人士不宜。脾胃虛寒及牙病患者不宜多吃蜜棗，而有宿疾便秘及糖尿病者慎食蜜棗。

【健康湯水食譜】南瓜大蒜湯補中益氣暖脾胃 助消化整腸預防腹瀉

南瓜大蒜湯食譜

材料：

南瓜1/4個

粟米粒80克

腰果50克

合桃30克

蒜頭1個

蜜棗4粒

水2升

鹽適量

做法︰

1.將腰果及合桃沖洗後，用白鑊烘香片刻後備用。

2.南瓜皮洗刷乾淨，蒜頭去外皮洗淨，可保留最後一層衣。

3.大火煲滾水，放入全部材料，水再滾後，轉慢火煲1小時。

4.加鹽調味完成。

消滯湯水食譜3：谷麥芽蓮藕豬𦟌湯

功效：消滯、健脾、緩和消化不良

此湯有健脾和胃，行氣消食功效，特別適合食滯人士。但脾胃較弱，沒有滯胃問題，不宜飲太多。

【健康湯水食譜】谷麥芽蓮藕豬𦟌湯消滯健脾 緩和節日後消化不良

谷麥芽蓮藕豬𦟌湯食譜

材料：

谷芽1両

麥芽1両

白茅根1両

蜜棗3粒

蓮藕300克

豬𦟌300克

水1.5公升

鹽少許

做法：

1. 將谷芽、麥芽與白茅根浸15分鐘再洗淨，蜜棗洗淨。蓮藕去皮、切塊及洗淨。

2. 凍水連豬𦟌一同煲滾，大火氽水幾分鐘後盛起，其間加入少許酒。

3. 將谷芽和麥芽以外的湯料放進鍋裏，大火煲10分鐘後，轉中小火煲45分鐘。

4. 加谷芽與麥芽，煲多1小時後放少許鹽調味，即成。

消滯湯水食譜4：谷麥牙蘋果腰豆湯

功效：消滯、除腹脹、健脾、生津

此湯有健脾開胃、和中消食、增加食慾的效用。適合素食者因澱粉類食物吃滯而出現的腹脹、消化不良等問題。孕婦及哺乳媽媽忌服，避免回乳。谷牙及麥牙要封存好，用密封的器皿保存免惹來螞蟻。

【健康湯水食譜】谷麥牙蘋果腰豆湯 健脾生津消滯除腹脹

谷麥牙蘋果腰豆湯食譜

材料：

谷牙1両

麥牙1両

蘋果2個

紅腰豆2両

乾無花果4粒

陳皮1/4塊

水3公升

鹽適量

做法：

1. 紅腰豆浸軟，蘋果、谷牙及麥牙沖洗乾淨，蘋果切件。

2. 陳皮浸軟後，刮瓤備用。

3. 大火煲滾水後，放入全部材料。

4. 水再滾起後，轉慢火煲1小時，加鹽調味完成。

消滯湯水食譜5：木耳雪耳山楂湯

功效：消滯、減肚脹、潤膚

食譜連結︰【健康湯水食譜】木耳雪耳山楂湯 消滯潤膚告別肚凸凸

此湯有消滯、潤腸、通便及滋陰潤肺的功效。適合減肥人士，也可潤澤皮膚、降血脂、血壓及改善心血管問題。但有胃潰瘍、胃酸倒流、脾胃虛弱及沒有患上飲食積滯者要慎服。一星期可飲用一至兩次。

木耳雪耳山楂湯食譜

材料：

黑木耳38克

銀耳38克

山楂10-15克

蜜棗2粒

鹽少許

水約1500毫升

做法：

1.銀耳及黑木耳先浸發至脹身，切去銀耳的蒂部，將銀耳及黑木耳切細。

2.將山楂及蜜棗沖洗乾淨。

3.加水入湯鍋，放入全部材料。

4.以中或慢火煲30分鐘完成，加少許鹽調味。

消滯湯水食譜6：芥菜豆腐瘦肉湯

功效︰消滯、生津

【健康湯水食譜】芥菜豆腐瘦肉湯消滯生津而不涼 一年四季都啱飲

芥菜豆腐瘦肉湯四時皆宜，三種材料互相補足，能消滯化痰，生津而不涼，適合多數人飲用。但芥菜性溫，有散寒之效，對體質偏熱，生瘡、生痔瘡甚或便血的人士，不適宜單吃太多。

芥菜豆腐鹹肉湯食譜

材料：

芥菜半斤

豆腐1盒

瘦肉半斤

鹹蛋1隻

水1公升

薑2-3片

做法：

1.芥菜洗淨瀝乾，切開莖和葉。

2.瘦肉洗淨，切片；豆腐切件，備用。

3.把鹹蛋黃與蛋白分開，備用。

4.清水加入薑片，煲滾。

5.放入芥菜莖、瘦肉與鹹蛋黃，用大火煲約15分鐘。

6.再放入芥菜葉、豆腐與鹹蛋白，再煲5分鐘即成。

消滯湯水食譜7：番茄大豆芽豆腐湯

功效︰消滯、瀉火、清熱。

食譜連結︰【健康湯水食譜】番茄大豆芽豆腐湯瀉火消滯 清熱唔一定飲涼茶！

BBQ、吃火鍋易「熱氣」，清熱不一定喝涼茶，清熱瀉火的簡湯水也適合。此湯助清熱瀉火、消食開胃及通便。適合一般人士，尤其節日大吃大喝後飲用更佳。一星期可喝一至兩次。但此湯偏寒涼，加適量的老薑片及紅棗可降低寒性。脾胃虛寒、腹瀉、痛風或經痛期間要慎服。

番茄大豆芽豆腐湯食譜

材料：

番茄約5-6個

大豆芽250克

板豆腐1磚

紅棗約6-8粒

薑1-2片

水2500毫升

鹽1/2茶匙

做法：

1.將番茄洗淨去蒂，紅棗洗淨去核。大豆芽洗淨白鍋略炒。

2.水煮滾後，放入薑、紅棗、大豆芽、番茄及板豆腐。

3.水再滾後，轉慢火煲湯45分鐘。

4.最後加鹽調味完成。

消滯湯水食譜8：淮山薏米陳皮湯

功效︰去油膩、消滯、健脾

文章連結︰【健康湯水】淮山薏米陳皮湯 健脾去油膩食滯最啱！

山楂對消油膩、肉食積滯特別有效，麥芽適用於因米飯、芋頭等的食滯症狀。此湯適合食滯的人士，平日不需常喝，孕婦及授乳期的婦女則不宜飲用。

淮山薏米陳皮湯食譜

材料：

乾淮山20克

生薏米10克

熟薏米10克

陳皮1塊

麥芽10克

山楂5克

清水1000毫升

鹽適量

做法：

1.把所有材料洗淨。

2.燒熱水，放入所有材料。

3.大火煮10分鐘，再轉小火煮50分鐘。

4.加鹽調味即成。

消滯湯水食譜9：牛蒡粉葛心內美湯

功效︰消滯、解毒、清熱。

食譜連結︰【健康湯水食譜】牛蒡粉葛心內美湯 火鍋後清熱解毒消滯

心內美是紫蘿蔔，功效也跟蘿蔔類同，有消滯、清熱及化痰的作用。此湯性質較涼，有健脾、消食及清熱的功效。適合BBQ、火鍋、聚餐或進補後食用，防止食滯及化熱，但脾胃虛寒，容易腹瀉、腹痛人士慎服。此湯一星期可飲用一至兩次。

牛蒡粉葛心內美湯食譜

材料：

牛蒡1/2條

粉葛1/4個

心內美（紫紅色蘿蔔）1/2個

甘筍1條

扁豆20克

赤小豆20克

蜜棗2粒

水2公升

鹽適量

做法：

1.將扁豆及赤小豆沖洗，先浸半小時。

2.將粉葛、心內美及甘筍洗淨去皮切塊；牛蒡洗淨，用小刀輕刮外皮即可，盡量留皮食用，切細塊。

3.煲滾水後，加入全部材料。

4.用中慢火煲1小時，加鹽調味完成。

消滯湯水食譜10：青紅蘿蔔菜乾素湯

功效︰消滯、通便。

文章連結︰【健康湯水食譜】青紅蘿蔔菜乾素湯 消滯通便急救食療

此湯適合有消化不良，胃脹、噯氣的人士，可消滯及紓緩便秘。易頭暈、手足冰冷的人士不宜多服。懷孕及三高的人士不宜飲用。

青紅蘿蔔菜乾湯食譜

材料：

紅蘿蔔1條

青蘿蔔1條

白蘿蔔1條

陳皮1塊

菜乾 1小段

清水1公升

做法：

1. 把菜乾浸軟，洗淨。陳皮洗淨。

2. 把紅蘿蔔、青蘿蔔、白蘿蔔去皮，切塊。

3. 燒熱水，放入全部材料，大火煮約5分鐘，之後小火煮約1至1.5小時。

4. 最後可下適量的鹽調味。