去水腫｜食太鹹喝水不足易水腫　5招助改善宜吃高鉀食物1類人例外

體重時重時輕，有可能是水腫問題引致，水腫常被坊間稱作虛胖，是許多人常見的困擾。台灣營養師分享5招消水腫的飲食方法。



喝水充足才不會容易有水腫。（VCG）

台灣營養師李其昀在個人社交平台上指出，常見的水腫原因是身體有過量的水分滯留，飲食中攝取太多鈉質（鈉離子）、生活作息不良，例如缺乏運動、在辦公室久坐、長期站立也可能引起水腫，少數人則是因為肝腎疾病而起的問題。消水腫的方法可透過以下5個方式來改善。

按圖了解5個有效方法改善水腫︰

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首先，要攝取鉀質，高鉀的食物有助排走滯留體內的水分，抑制鈉質的影響，食物包括芹菜、香蕉、奇異果等。但腎功能差的人卻不能吃太多高鉀食物，避免排尿太多。其次，補充維他命B雜也助消水腫，食物如全穀類、深綠色蔬菜和豆腐等。

有些人或許怕喝水太多會容易水腫，但其實不喝水才更易布水腫情況發生，每天要喝夠水約1500至2000毫升，如果體內水分不夠，會拖慢新陳代謝，更易引起水腫。平日可適量飲用含咖啡因的飲料，包括綠茶、咖啡等，咖啡因有助加快新陳代謝，加促排除水分。不過，要記得避免含高糖的咖啡、茶或朱古力，吃過量會引致肥胖。

一般來說，罐頭湯多含高鈉，紙包裝湯、鋁袋裝湯及沖劑湯粉，以上的鈉含量也不容忽視，跟太多可能引起水腫情況。（尹嘉蔚攝）

最後，當然要減少鈉攝取，在日常飲食中不能吃太鹹的食物，如︰薯片、即食麵及罐頭食物等。烹調時宜減少使用醬料、調味料，包括鹽、雞粉和蠔油，可考慮改用低鈉鹽。

蓮藕綠豆薏仁湯 利水除濕清熱去水腫

女生最怕的水腫問題，可能由「濕」所致，水腫令體液流動不暢順，又加重濕狀，濕重容易使人特別疲倦。去濕的湯水有助改善水腫，薏仁、赤小豆可利水除濕，是去水腫的常用食材。註冊中醫師潘仲恆表示荷葉去腫利濕的功效也不錯，它亦能清熱；綠豆也助利尿。此外，去濕亦要健脾，必須同步進行，脾虛致濕重，脾更虛、濕更重，適合加健脾、補脾的蓮藕及蓮子煲湯。

蓮藕綠豆薏仁湯食譜

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參考資料︰自由時報