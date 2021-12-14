外賣排行榜｜30大港人最常叫外賣香蕉都有！Ｍ記孖堡第2竟輸畀佢

在疫情持續下，叫外賣已成為香港人飲食習慣的新常態。戶戶送回顧過去一年訂單的時候，發現最多人點的外賣訂單冠軍是譚仔雲南米線，非三餸、兩餸，而是一餸。亞軍、季軍皆是快餐店漢堡包。



香港人日常外賣美食30大榜單中，榜上有名的大多是飯麵、麵包及甜點類，雖然追求健美的朋友常提及要奉行低碳美食，但普羅大眾對碳水化合物美食似是情有獨鍾，不但可醫肚，甜味還有「療癒」心靈作用，米線、飯、車仔麵、珍珠奶茶、燒賣…就連超市售賣的超甜香蕉都上榜。

按圖探索香港人日常外賣30大美食榜單︰

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新加坡海南雞飯排第9 小鍋米線十大不入

排第9位是來自新加坡的海南雞飯，近兩年此食店的分舖愈開愈多︰黃埔天地、愉景新城、屯門市廣場、將軍澳POPCORN、又一城、雅蘭中心、柴灣新翠商場…香港九龍新界都已進駐。招牌菜當然是海南雞飯，有食客反饋是物有所值，甚至物超所值。海南雞飯用上三黃雞，嫩滑雞肉、香噴噴油飯、飯粒分明，大家又認為如何？想自己挑戰做海南雞飯，用電飯煲都OK！不妨用雞髀代替雞隻，當飯煮至六成熟後才放入煲內，以免過熟。至於金黃的飯粒由黃薑粉調成，加入雞湯和雞髀脂肪，最重要是加入斑蘭葉和香茅增添獨有的香氣。

電飯煲海南雞飯食譜

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【海南雞飯食譜】電飯煲版雞飯一鍋過 黃薑斑蘭葉添東南亞風味

排第15位是某間連鎖店的「小鍋米線」，酸酸辣辣的湯底，加酥香的肉碎，彈牙的米線，受到不少港人喜愛，自家製作「小鍋米線」不太困難，只是所需的材料較多，但學懂了湯底的基本調味，其餘皆可自由發揮。

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【酸辣小鍋米線食譜】酸辣開胃在家自製超簡易！陣陣麻香全靠...

香港人日常外賣30大美食榜單第20-30位︰

20位︰春水堂的珍珠鐵觀音奶茶

21位︰鮮芋仙的招牌仙草冰沙 (芋圓、仙草凍、仙草冰沙)

22位︰書湘門第的攸縣香乾炒肉

23位︰新記雞粥的貴妃雞粥

24位︰樹屋的自選酸種扁麵包

25位︰王家沙花樣年華的蘇式鮮肉小籠包

26位︰Jolibee快樂蜂的樂脆雞

27位︰翠華餐廳的秘製海南雞飯配咖啡或茶

28位︰越北牛肉粉專門店的越北生牛肉湯粉

29位︰美心MX的去骨海南滑雞配油飯 ‧ 是日靚湯 ‧ 泰式青瓜

30位︰北方餃子源的韭菜豬肉餃 (10隻)

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資料來源︰戶戶送