【酸辣小鍋米線食譜】酸辣開胃在家自製超簡易！陣陣麻香全靠...

說起米線，第一個聯想到的關聯詞定必是酸辣米線！早在譚仔出現時，酸辣米線已受到不少港人愛戴，每個月總有一兩天會特別想吃。酸菜所帶出的酸味；辣肉碎及湯底所帶出的辣味，令人一口接一口停不下來。酸辣小鍋米線的製作步驟並不困難，只是所需的材料比較多，但學懂了湯底的基本調味，不管要大辣或是微酸也可以任君選擇。

酸辣小鍋米線有如港式車仔麵般，可以加入自己喜愛的配料。筆者在製作這碗酸辣小鍋米線時，認為有兩樣東西是一定要注意的。（1）一定要用乾米線：市售的大多是鮮米線，而且一下進鍋中不用1分鐘已變得軟淋，用筷子夾起時更會散開。相反，用乾米線可先把它汆水至7成熟，到湯底準備好時再烹煮至全熟，那麼吃的時候便可以吃到一整條而不是鬆鬆散散的了。

酸辣米線除了湯底重要，米線亦同樣重要。對比用鮮米線，個人認為用乾米線天容易掌握軟硬度。

（2）一定要加花椒油：因湯底中的麻香全靠花椒油帶出，如果不下的話，總感覺整碗酸辣米線欠缺了什麼般。當然也可以先炒香花椒再加油煮熟，令花椒的麻香味更加突出。

酸辣小鍋米線食譜

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健康小貼士：

每100克的乾腐竹中，含有4茶匙油、約461卡路里。如使用經油炸的枝竹，每100克更有478卡路里。因為腐竹是由豆漿煮沸時，浮面的豆油凝固而成的薄膜，不宜多吃。另外，亦不建議加入大量辣椒油或鹹酸菜，鈉含量容易超標。如喜愛吃辣可加入新鮮或乾辣椒取代辣椒油。

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