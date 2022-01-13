減肥｜李靚蕾修身養生3招腰細膚嫩　為孩子鑽研廚藝網民︰看餓了

李靚蕾，本是一個平凡女子，因着跟黃力宏的破碎婚姻與離婚風波，洋洋灑灑的幾篇千字文，被人稱為「蕾神」。這裡不談那些男女家庭糾紛，卻想單從以健與美的飲食方式來看李靚蕾如何自律地修身及保養。



李靚蕾在2019年參加林志玲婚宴，當時她已生完三胎，身穿黑色露肩禮服，纖細的腰比林志玲還細。（李靚蕾微博）

多吃原型少加工食物 喜歡一周一天素

還記得她參加林志玲婚宴的一張合照，「螞蟻腰」加上白哲的皮膚，穿起黑色的禮服，看上去不像已生了三胎。作為母親的角色，李靚蕾有時帶着孩子做蛋糕渡親子時光，並盡量以全天然的食材調味，甚至不加調味料製作美食，她分享的食譜通常以原型食物為主，甚少吃加工食物。

一直以來都只是以『新鮮/營養/天然/無添加』作為孩子飲食的標準…選擇給孩子吃什麼比想像中的責任重大。

李靚蕾經常分享她的入廚作品，愛心飯糰、菠蘿炒飯、牛肋條羅宋湯和神奇止咳湯，按圖看她的分享︰

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舉例說，她用上粟米和紅蘿蔔等讓湯變清甜，用番茄汁替代茄醬。一道「素肉丸番茄意大利麵」看來健康又可口。李靚蕾說自己喜歡「ㄧ周一天素」的承諾，循序漸進有較少的心理壓力。她在防疫期間研究了很多好吃的植物性飲食食譜，並似乎對於下廚樂此不疲，經常分享自己的佳餚作品。

李靚蕾「素肉丸番茄意大利麵」食譜︰

材料︰植物肉碎460克、素芝士絲1/2杯、麵包粉1/2 杯（或1片純素白方包撕成小塊）、豆漿1-2 匙、番荽1/2杯、甜洋蔥1個、橄欖油3匙、大蒜2 個，大番茄8個、適量小番茄、新鮮粟米1條、紅蘿蔔1個、適量蘑菇、椰菜花適量、純淨水適量、意大利麵1盒、烤盤烘培紙，依個人喜好決定是否加番茄醬/鹽/胡椒調味。



李靚蕾自製素肉丸，說在防疫期間研究了很多植物性飲食食譜。（李靚蕾微博）

做法︰

1.先預熱焗爐約220度，在烤盤上鋪好烘培紙。

2.煮意大利麵，切洋蔥和大蒜，大番茄製茄醬。

3.麵包粉加豆漿拌勻，加植物肉碎、素芝士、番荽、碎洋蔥用手抓勻。

4.揉成肉丸放在烤盤，焗15至20分鐘至熟。

5.加熱油鑊，爆香蒜頭，炒熟蔬菜。

6.擺茄醬和肉丸，注入約半杯水。

7.放在煮好的意麵上，撒番荽碎上起菜。



素肉丸配番茄意大利麵，李靚蕾喜歡一周一天素。（李靚蕾微博）

暖身水梨紅棗雞湯 行氣活血防流感

在流感的季節，李靚蕾特意準備了紅棗雞湯，「陪伴我們家一整個流感季節的『水梨紅棗雞湯』，全天然無添加，寶寶也可以喝的療癒養生食譜來了。」

材料︰全雞1隻、水梨1個、紅棗/杞子/冬菇/淮山/粟米粒適量



做法︰

1.將紅棗、杞子、冬菇、粟米洗淨泡10分鐘；冬菇、山藥及水梨切塊。

2.洗淨全雞放入冷水鍋，水滾後中火汆燙5分鐘。

3.撈起雞放入煮鍋，加純淨水至八分滿，大火煮滾後，調至中火煲20分鐘。

4.放入紅棗、杞子、冬菇、粟米粒、水梨煮15分鐘。

5.加淮山煮10分鐘。

6.調到細火煲30分鐘完成。



李靚蕾自煮「水梨紅棗雞湯」，行氣活血的食材助抗流感。（李靚蕾微博）

空中瑜伽每日慢跑 做最好的自己

李靚蕾分享在生孩子前是一個熱愛運動的女生，每天跑45分鐘，喜歡練瑜伽、跳傘。不過，在5年之內經歷了3次懷孕、生產、餵哺母乳，身體產生了極大的變化，而且漸漸忘了曾經熱愛做運動的自己。雖然有斷斷續續嘗試重新培養運動的習慣，卻沒有持之以恆。

直到去年生完弟弟6個月後開始想起運動靠的不是體能，是堅強的意志力！我又是我了🤗 ㄧ起加油媽咪們！做最好的自己！ 李靚蕾

李靚蕾分享空中瑜伽可以深度延展骨盆、修正脊椎側彎，適合產後媽咪及腰酸背痛的人，比按摩更能紓緩腰痠背痛。（jl.leilei IG）

有說自律的女人好可怕，看李靚蕾縱然生了三胎，到如今仍然保持曼妙的身段，甚至比未曾生育的女子更苗條。她不止保養得宜，還擁有一雙好手藝，正餐、烤雞、翻糖蛋糕、餅乾、煲湯…每樣親力親為照顧孩子的日常飲食。這些細微之處，或者無足掛齒；可是，從中也能看出一個女子出嫁後，期望以各樣的方式做最好的自己，守衛自己的家，留丈夫的心。

世事與緣份卻是玄妙，當一切以為盡善盡美，命途卻出了岔子。

李靚蕾選擇以激烈的方式，徹底撕破與王力宏的關係。外界輿論紛擾，為本已平凡的離婚故事添上「腥風血雨」。有人說她做對了，有人說她過份了。然而，有這樣的一句話︰「未經他人苦，莫勸人大度。」李靚蕾的勇氣已教不少人佩服。「做最好的自己！」活出自己的人生，不仰視別人、不看輕自己、不糾纏不愉快的關係；或者是陷入迷茫裡的人最好的提醒。