徐子淇減肥｜愈生愈苗條4胎後速瘦如少女　3日減肥菜單曾月瘦48磅

常言道新年要立下新目標，大家有否想今年實踐一些甚麼，或者在某方面要更進步？例如是減肥成功、身體更健康、財富與學識更多、廚藝更精進、遇上良緣等等。被喻為「人生嬴家」的徐子淇，會是你艷羨又嚮往的其中一位嗎？她生第一胎時曾飆至200磅的體型，到2015年生下第四胎後直至現在卻依舊保持身材苗條，外界常流傳她的三日減肥餐單，月瘦22公斤的厲害，子淇「愈生愈瘦」的傳奇，跟她「千億新抱」的故事一直為人津津樂道。



徐子淇早前出席環保物料循環再造展覽活動。（cathy_chui_official IG）

圖為當了媽媽的徐子淇在個人IG上分享的照片︰

+ 5

徐子淇三日減肥菜單 曾月瘦48磅戒甜品喝綠茶

徐子淇以往曾分享由營養師專為她訂制的減肥餐單，並說在產後的減肥期間會依照餐單連吃3日、休息1日，持續循環一個月，一個月瘦了22公斤（約48磅）。這份餐單的熱量低，烹飪方法及飯菜盡量清淡，主要吸收蛋白質、纖維及低油、鹽、糖進食，並需戒掉甜品，促進減肥效果及調理腸胃。

早餐︰蛋白2隻+水果（蘋果、車厘子或柑橘類）適量。

午餐︰紅蘿蔔、椰菜花和小白菜，搭配少許豬肉熬煮蔬菜湯適量。

下午茶︰較低糖水果適量（車厘子、士多啤梨、紅石榴），避免高糖分的荔枝、芒果）。

晚餐︰清蒸魚類+水煮青菜適量。



自製蔬果汁加亞麻籽 抗氧美顏多吃蘋果

飲品都以喝水為主，一天飲8杯水左右；另外為了抵抗手搖飲品的誘惑，會自製蔬果汁，舉例將羽衣甘藍、菠菜、蘋果、小青瓜打勻，加入亞麻籽，多吃蘋果對抗氧化及排毒方面有利，從中更能照顧腸胃，獲更佳的美顏效果。

徐子淇曾提過她十分注意平常飲食。（cathy_chui_official IG）

綠茶兒茶素促減肥 運動前30分鐘喝有助燒脂

有助促進減肥效果的飲品還有綠茶，營養師王敏寧過往受訪中表示綠茶中含兒茶素，它能抑制分解腎上腺素的酵素，換言之，腎上腺素分解減少，提升了活動頻率，有助維持及加速新陳代謝，促進脂肪分解。兒茶素有助身體更懂利用及燃燒脂肪，供應身體能量需要。喝綠茶有助燃脂，亦有研究顯示喝綠茶與兒茶素有助改善中央肥胖。不過，非單靠綠茶便減肥成功，其他飲食及生活習慣方面亦需留意。徐子淇在運動前30分鐘會喝綠茶，有研究顯示綠茶有助燃燒高達17%的脂肪；如果沒有做運動，睡前會做10分鐘淋巴按摩，消除疲勞與水腫。而照顧小孩相信是不少媽媽都認同的最佳減肥運動。

延伸閱讀︰【減肥】日本醫生靠綠茶咖啡月減13磅 營養師解構成效3類人不宜

至於應酬聚餐，子淇曾分享應酬前會先在家吃一些低脂的食物墊肚，增加飽腹感，到聚餐時便自然地少吃餐廳中偏油膩的食物。

徐子淇24歲結婚至今已15年，與丈夫李家誠恩愛如昔。（cathy_chui_official IG）

徐子淇24歲結婚至今已15年，看名緩圈的照片，見她常在當眼的位置，青春閃亮、具時代感、優雅大方的造型與她以往當模特兒時不相伯仲，並不像是有四名小孩的媽媽。保養得宜，絕對是女性努力做好自己的典範！子淇也曾提過她十分注意平常飲食，她同時專心於兒童慈善工作；時尚雜誌《Vogue》香港版也是由徐子淇作為主要投資人於2019年引進香港，可見子淇為李氏家族開枝散葉之外，仍然以各種方式來證明自己，為自己的人生打拼。

當女人不斷將自身的價值提升，將生活過得精彩，哪需怕際遇不順，請保持自信，你就是一道好風景。