鄭欣宜大C級私房菜｜教煮茄汁蝦番茄長通粉　常吃維他命C皮膚彈滑

香港歌手鄭欣宜在《叱吒樂壇流行榜頒獎典禮2021》勇奪女歌手金獎及我最喜愛女歌手,榮升雙料歌后,早年憑《女神》一曲已唱到街知巷聞。欣宜唱歌好聽之外,她亦懂得下廚,不僅是撈沙律、烚菜和烚蛋;燜牛尾、洋蔥豬扒、煮意粉,烹製切菜也有板有眼。她曾邀約友人在家炮製「大C級私房菜」,利用高維他命C的食材入饌,順道分享她的護膚心得。



獲「我最喜愛女歌手」獎的欣宜得獎後在IG上有感而發︰

這些年來走來不易。但值得擁有的唔會容易得到。多謝大家給予我耐性和時間讓我成為今天的自己。還有好多要學。還有好多想做。絕不鬆懈。2022繼續努力。 鄭欣宜

除了有人讚她唱歌好聽,欣宜在YouTube上分享到,也有不少人讚她的皮膚狀態好,這令她意想不到。皮膚好要靠保養,由內到外,由飲食到保養品,欣宜說「大C級私房菜」即是靠多吃維他命C令膚質更好,輔助骨膠原更易被身體吸收,使皮膚的彈性更佳。欣宜揀了「茄汁蝦番茄意粉」、「焗椰菜仔」(Brussel Sprouts)與眾分享,番茄及椰菜仔均蘊藏豐富的維他命C。

欣宜在YouTube上分享「大C級私房菜」,利用高維他命C的食材入饌,舉例是番茄、番荽,煮了此道「茄汁蝦番茄長通粉」。(Joyce 鄭欣宜-Joyce Is Moist@YouTube)

欣宜娓娓道來煮「茄汁蝦番茄長通粉」的步驟,先熱鑊,加入橄欖油,爆香蔥粒、蒜粒,加些少酒饌香,倒入茄膏炒至略為乾身,接着加入辣椒片香料、忌廉、番茄蓉(Crushed Tomato),用大湯匙再壓一壓碎番茄,然後加鹽、黑椒。當醬汁滾起後,放入中蝦煮熟,放入香草牛至(Oregano)、番荽(Parsley)調味。欣宜提到番荽也蘊藏豐富的維他命C。至於煮好的意粉,記得要留一些意粉水,因為當中帶少許澱粉,能夠與醬汁混合得更好,將長通粉加入茄醬中拌勻便成。友人邊吃邊讚,一大鍋意粉幾乎全部吃掉。

按圖看欣宜分享茄汁蝦番茄長通粉煮法:

欣宜憶及婆婆在生時,她曾向外婆說︰洋蔥豬排好好味!外婆記在心裡,從此在飯桌上每天都有洋蔥豬排,欣宜之後曾嗟怨︰「日日都係洋蔥豬排,點解唔可以有啲創意?」到現在「想食都冇得食了。」她自己親自煮了此道菜式給友人品嚐。雖簡單,但溫暖。(princejoyce IG )

為了繼續有機會唱歌,欣宜在演藝圈中以各樣身份及角色出現,包括做YouTuber分享烹飪及日常鎖事。她曾許下承諾:

我會爭氣,我會乖,我會努力做一個有用嘅人。 鄭欣宜

就連丑角她都不介意演,化妝成《龍珠》中的「魔人布歐」於《Sunday扮嘢王》中亮相,她幽默說︰「唔緊要呀!幾得意呀!為換取更多機會唱歌…我願意打開自己的窗,從音樂中與大家分享的我的私密。」這一切是為了想換取「香港歌手鄭欣宜」的稱號,而非「藝人鄭欣宜」。一路走來,她有明確的目標是成為歌手,稱號對她而言有莫大意義。

欣宜在叱吒獲獎後接受媒體受訪時表示︰「感覺好癲、好黐線!」當她奪得「我最喜愛女歌手」,在領獎台上亦不禁大呼︰「Oh My God! You guys really like me ?」」(天啊!你哋真係好鍾意我?)

鄭欣宜在叱吒樂壇流行榜頒獎典禮 2021勇奪女歌手金獎及我最喜愛女歌手,榮升雙料歌后,實力獲公眾認同及欣賞。(princejoyce IG )

欣宜在初出道時期可說是受盡侮辱,當年減肥成功後首次於舞台上表演,與吳卓羲合演壓軸歌舞,飾演公主的鄭欣宜輕吻飾王子的吳卓羲面頰,惹來觀眾及網民反感,更投訴至廣管局直指親吻場面令人不安,這幕被傳媒戲稱為「死亡之吻」、「奪命豬唇」,網上出現大量霸凌評語及嘲諷改圖。其後,香港迪士尼樂園開幕禮中,鄭欣宜飾演白雪公主並突然出現於電視螢幕,網民罵聲再起,再度向廣管局投訴。沈殿霞(肥姐)稱女兒「心靈受創」,眾人卻認為「抗戰勝利」。(擷自香港網絡大典)

然而,欣宜選擇留低演藝圈,勇敢面對四方八面的譏諷。

為了可能唱歌,欣宜選擇勇敢面對譏諷,也不惜以丑角亮相電視屏幕,圖為她在《Sunday扮嘢王》中飾「「魔人布歐」。(princejoyce IG )

由當初不斷努力節食減肥,仍然未獲認同;由扮鬼扮馬期望換更多演出機會可以唱歌,一切盡力而為,卻尚未有人記得鄭欣宜是歌手。到了後來,欣宜選擇「做自己」,《女神》、《你瘦夠了嗎?》、《給最開心的人》、《先哭為敬》、《 最難行的路》…經歷過十多年的風雨洗煉,一首首歌道出她自己的心聲,憑歌寄意。

不為取悅別人或試圖成為某人,做真實的自己,自會散發光芒;花若盛開,蝴蝶自來。