鄭欣宜大C級私房菜｜教煮茄汁蝦番茄長通粉　常吃維他命C皮膚彈滑

香港歌手鄭欣宜在《叱吒樂壇流行榜頒獎典禮2021》勇奪女歌手金獎及我最喜愛女歌手，榮升雙料歌后，早年憑《女神》一曲已唱到街知巷聞。欣宜唱歌好聽之外，她亦懂得下廚，不僅是撈沙律、烚菜和烚蛋；燜牛尾、洋蔥豬扒、煮意粉，烹製切菜也有板有眼。她曾邀約友人在家炮製「大C級私房菜」，利用高維他命C的食材入饌，順道分享她的護膚心得。



獲「我最喜愛女歌手」獎的欣宜得獎後在IG上有感而發︰

這些年來走來不易。但值得擁有的唔會容易得到。多謝大家給予我耐性和時間讓我成為今天的自己。還有好多要學。還有好多想做。絕不鬆懈。2022繼續努力。 鄭欣宜

除了有人讚她唱歌好聽，欣宜在YouTube上分享到，也有不少人讚她的皮膚狀態好，這令她意想不到。皮膚好要靠保養，由內到外，由飲食到保養品，欣宜說「大C級私房菜」即是靠多吃維他命C令膚質更好，輔助骨膠原更易被身體吸收，使皮膚的彈性更佳。欣宜揀了「茄汁蝦番茄意粉」、「焗椰菜仔」（Brussel Sprouts）與眾分享，番茄及椰菜仔均蘊藏豐富的維他命C。

欣宜在YouTube上分享「大C級私房菜」，利用高維他命C的食材入饌，舉例是番茄、番荽，煮了此道「茄汁蝦番茄長通粉」。（Joyce 鄭欣宜-Joyce Is Moist@YouTube）

欣宜娓娓道來煮「茄汁蝦番茄長通粉」的步驟，先熱鑊，加入橄欖油，爆香蔥粒、蒜粒，加些少酒饌香，倒入茄膏炒至略為乾身，接着加入辣椒片香料、忌廉、番茄蓉（Crushed Tomato），用大湯匙再壓一壓碎番茄，然後加鹽、黑椒。當醬汁滾起後，放入中蝦煮熟，放入香草牛至（Oregano）、番荽（Parsley）調味。欣宜提到番荽也蘊藏豐富的維他命C。至於煮好的意粉，記得要留一些意粉水，因為當中帶少許澱粉，能夠與醬汁混合得更好，將長通粉加入茄醬中拌勻便成。友人邊吃邊讚，一大鍋意粉幾乎全部吃掉。

按圖看欣宜分享茄汁蝦番茄長通粉煮法：

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欣宜憶及婆婆在生時，她曾向外婆說︰洋蔥豬排好好味！外婆記在心裡，從此在飯桌上每天都有洋蔥豬排，欣宜之後曾嗟怨︰「日日都係洋蔥豬排，點解唔可以有啲創意？」到現在「想食都冇得食了。」她自己親自煮了此道菜式給友人品嚐。雖簡單，但溫暖。（princejoyce IG ）

為了繼續有機會唱歌，欣宜在演藝圈中以各樣身份及角色出現，包括做YouTuber分享烹飪及日常鎖事。她曾許下承諾：

我會爭氣，我會乖，我會努力做一個有用嘅人。 鄭欣宜

就連丑角她都不介意演，化妝成《龍珠》中的「魔人布歐」於《Sunday扮嘢王》中亮相，她幽默說︰「唔緊要呀！幾得意呀！為換取更多機會唱歌…我願意打開自己的窗，從音樂中與大家分享的我的私密。」這一切是為了想換取「香港歌手鄭欣宜」的稱號，而非「藝人鄭欣宜」。一路走來，她有明確的目標是成為歌手，稱號對她而言有莫大意義。

欣宜在叱吒獲獎後接受媒體受訪時表示︰「感覺好癲、好黐線！」當她奪得「我最喜愛女歌手」，在領獎台上亦不禁大呼︰「Oh My God! You guys really like me ?」」（天啊！你哋真係好鍾意我？）

鄭欣宜在叱吒樂壇流行榜頒獎典禮 2021勇奪女歌手金獎及我最喜愛女歌手，榮升雙料歌后，實力獲公眾認同及欣賞。（princejoyce IG ）

欣宜在初出道時期可說是受盡侮辱，當年減肥成功後首次於舞台上表演，與吳卓羲合演壓軸歌舞，飾演公主的鄭欣宜輕吻飾王子的吳卓羲面頰，惹來觀眾及網民反感，更投訴至廣管局直指親吻場面令人不安，這幕被傳媒戲稱為「死亡之吻」、「奪命豬唇」，網上出現大量霸凌評語及嘲諷改圖。其後，香港迪士尼樂園開幕禮中，鄭欣宜飾演白雪公主並突然出現於電視螢幕，網民罵聲再起，再度向廣管局投訴。沈殿霞（肥姐）稱女兒「心靈受創」，眾人卻認為「抗戰勝利」。（擷自香港網絡大典）

然而，欣宜選擇留低演藝圈，勇敢面對四方八面的譏諷。

為了可能唱歌，欣宜選擇勇敢面對譏諷，也不惜以丑角亮相電視屏幕，圖為她在《Sunday扮嘢王》中飾「「魔人布歐」。（princejoyce IG ）

由當初不斷努力節食減肥，仍然未獲認同；由扮鬼扮馬期望換更多演出機會可以唱歌，一切盡力而為，卻尚未有人記得鄭欣宜是歌手。到了後來，欣宜選擇「做自己」，《女神》、《你瘦夠了嗎？》、《給最開心的人》、《先哭為敬》、《 最難行的路》…經歷過十多年的風雨洗煉，一首首歌道出她自己的心聲，憑歌寄意。

不為取悅別人或試圖成為某人，做真實的自己，自會散發光芒；花若盛開，蝴蝶自來。