無淚洋葱｜Sunions英國超市上架推薦2食法　切洋葱唔流淚貴幾多？

一講起切洋葱，就諗起流眼淚，坊間有不少「切洋葱不流淚」秘訣，有人教要浸冰水，有人索性戴墨鏡。但原來世界上已經有一種不會流淚的甜洋葱，英國近日正式公開發售，不知道香港幾時又會有？



每次切洋葱都覺得大工程，總會讓人默默流淚，滿手都是洋葱，又不能騰出手來拭淚，認真狼狽。究竟為什麼切洋會讓我們流淚？有一種說法指，洋葱本身有氨基酸，當它被切開時，細胞壁遭到破壞，氨基酸便會轉化成刺激性的硫化物，使空氣中產生刺激氣體，當刺激到眼睛和鼻，便會有流淚反應。

一向浮誇的名媛Paris Hilton（左），就曾在NETFLIX烹飪節目《Cooking with Paris》戴住名牌墨鏡切洋葱。（影片截圖：NETFLIX）

無淚洋葱非基因改造 30年研發培植

「無淚洋葱」也因此應運而生，這種名為Sunions的洋葱，是第一個在美國種植的無淚甜洋蔥品種，並不是通過基因改造而成，而是透過純天然的跨品種培育所得，屬於不那麼刺鼻的洋葱品種。相較於一般洋葱，Sunions不會釋放那麼多催淚因子，因此具有無淚的特性。

隨著無淚洋葱面世，以後切洋葱就不怕流眼淚。（VCG）

根據官網資料，這些洋葱的出現並非偶然，而是經過三十多年耕作、研究和開發的產物，目前主要在美國內華達州和華盛頓州種植，口感溫和而爽脆，而且帶甜味。官網更寫道：「洋葱中的揮發性化合物會造成刺激，一般洋葱中的化合物含量會隨時間增加；但Sunions洋葱的這些化合物正好會隨時間減少。」洋葱因而無淚，吃起來也不嗆。

根據官網資料，無淚洋葱歷時30年去研發。（圖片來源：Sunions）

英國超市正式上架 價錢是一般洋葱3倍

這種洋葱2018年正式面世，近日英國連鎖超市Waitrose透露，自己將成為第一家銷售無淚洋葱的英國零售商，其採購員Paul Bidwell就在外媒訪問時表示：「我們了解無淚洋葱對顧客有多吸引，因此1月18日就會正式在旗下部分超市及官網開售。」據知，3件裝的Sunions洋葱售1.5英鎊（約16港元），每個約5港幣，而一般的洋葱，零售價約1.5至2元港幣，即無淚洋葱的價錢約是一般洋葱的3倍，你又覺得值嗎？

洋葱可以配的菜式有很多，今次就分享兩個官方提供的簡易食譜，分別是：洋葱乳酪蘸醬及洋葱奄列食譜。

請按下圖睇洋葱乳酪蘸醬及洋葱奄列食譜：

+ 10

切洋葱不流淚小撇步 冷藏加熱一樣得？

可惜的是，Sunions洋葱目前還未於香港發售，大家暫時還得繼續切一般的洋葱。若你仍面對邊切邊哭的問題，可參考以下的切洋葱不流淚小撇步。

【入廚貼士】切菜要甜定要澀？要爽定要腍？椰菜洋蔥青椒要咁切！

+ 3

資料來源：Sunions、Sky news、7news