洋蔥炒蛋食譜｜做法簡易15分鐘健康家常菜、切洋蔥免流淚有秘訣

今晚食乜餸？很累不想動！這時，總愛打雪櫃裏的雞蛋主意，蒸煮煎烚……或有什麼便配什麼材料，有肉，便蒸肉餅；有薯仔，便煎薯仔蛋餅；有洋蔥，便弄個洋蔥炒蛋吧！



洋蔥炒蛋有什麼功效？

洋蔥和雞蛋，只需兩種材料，花15分鐘便做好一道老少咸宜健康香甜的家常菜。做法簡單，難度最高可能是切洋蔥了。因為你或許受不了切洋蔥時，揮發出的硫化物的刺激，讓眼睛不停流淚。不過，正因洋蔥含有硫化物氨基酸，能促進脂肪代謝、降血脂、防動脈硬化，甚至有助抗癌，流少少淚又如何！

洋蔥煮熟後，會流失維他命B、C等部分營養，但同時亦會令當中的黃酮類物質槲皮素增加，消炎功效更強。 （envato）

雖然洋蔥煮熟後，會流失維他命B、C等部分營養，但同時亦會令當中的黃酮類物質槲皮素增加，消炎功效更強。而且沒有熟透的洋蔥較辛辣，也不甜，用作炒蛋，最好預先把它炒至軟腍，甚至微焦，再混和蛋液落鑊炒，特別香甜！

避免切洋蔥流淚，除了盡量切快一點外，還有什麼方法？（請按下圖）

【切洋蔥小技巧】速切速決小洋蔥 防催淚4大秘訣

洋蔥炒蛋食譜

洋蔥健康小貼士：

洋蔥，當中的大蒜素、蔥蒜素、硒元素等，可降血壓、血脂，抗氧化，能殺菌抗感冒、幫助消化，改善便秘及預防癌病。

食譜 洋葱炒蛋（stir-fry / 炒） 材料 洋葱1個（約230克）、蛋4隻、鹽少許、水3湯匙 做法 1. 洋葱切絲。燒熱鑊落油，放入洋葱爆炒，下鹽拌勻。 2. 加水，煮至洋葱變軟，水分收乾後盛起。 3. 雞蛋拂勻。 4. 把煮軟的洋葱與蛋液混合。 5. 燒熱油鑊，放入洋葱蛋漿。 6. 待蛋半熟，拌炒至喜歡的生熟度即可盛起。

洋蔥炒蛋小貼士

1.洋蔥炒熟至軟才能釋出甜味，不能心急。

2.喜歡蛋餅狀態，可至蛋液 8 成熟後反轉，代替拌炒。

