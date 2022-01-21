THE MATCHA TOKYO｜抹茶燒脂美顏6功效　80°C熱水沏茶甘香溫潤

新年願望︰「可以去旅行。」或者最能引起大家共鳴。日本會是你們想念的地方嗎？

那時在東京表參道經過THE MATCHA TOKYO，店內彌漫陣陣寂侘風，是大家能心領神會的禪味，那裡的茶師也是咖啡師，將傳統茶道糅合時尚，孕育一杯接一杯優質的有機抹茶飲品，幾款精緻甜品圍繞抹茶為主，這股魅力已經由日本蒞臨銅鑼灣勿地臣街。

攝影︰尹嘉蔚



JAPAN PREMIUM（$38）是THE MATCHA TOKYO的house blend。

抹茶兒茶素豐富 六大功效駐顏燃脂

抹茶是綠茶的一種，新芽茶葉在採收後，被磨成明亮的綠色粉末，接著以熱開水，用茶筅沏茶。抹茶中含有抗氧化劑兒茶素，而抹茶的兒茶素等級最高。從外國的研究中發現，證明抹茶可以提高注意力、記憶力和反應時間，改善大腦功能。喝抹茶的其他好處還包括保護肝臟、預防癌症、促進心臟健康及有助脂肪燃燒。

喝抹茶的6項好處︰

1.有助美顏抗炎

2. 改善大腦功能

3. 保護肝臟健康

4. 有助預防癌症

5. 促進心臟健康

6. 有助脂肪燃燒



抹茶泡沫細膩，質地順滑，色、香、味完美平衡，而苦澀味不多，且帶有海藻的香氣。

優質抹茶甘甜不苦 一番茶嬌貴且柔軟

好的抹茶一點也不苦，甚至略帶一種甘甜味。優質的茶需仰賴嚴謹的茶樹栽種技術及良好的生長環境。在鹿兒島、京都宇治的茶園，經常出產優質的有機抹茶。THE MATCHA TOKYO社長長田昌宏先生表示，店內所有抹茶只取每年第一造的新茶，時間約每年四月下旬至五月中旬，並以人手採茶，確保為「一番茶」（最優質的茶葉質素）。

採用的是有機抹茶粉，為每年春天的一番茶。

與此同時，茶樹由無污染的土壤、天然的湧泉水，及採用「覆下栽培」的方法來培育，意思是運用專用的黑布遮蓋茶樹三星期，使茶葉可避開日光。收成的茶葉更嬌貴、幼薄及柔軟，單寧亦因此而減少令茶澀味減輕，產生甘味成分的茶氨酸卻相應增多。茶葉收成後會以傳統石磨輾成抹茶粉，藉此充分地保留天然的甘味、香氣及顏色。鮮綠色的茶色，滑順的質感，成就了高級的抹茶享受。

，茶師即席以攝氏80度的水温沖泡有機抹茶，茶香餘韻悠長。

攝氏80度熱水 沏出溫潤醇厚抹茶味

還有一樣不可不提是「水」！抹茶的魅力所在，水擔當了重要角色。駐場茶師分享沖泡抹茶的水要用攝氏80度，因為水溫太高會令抹茶中的單寧釋出更多，平日喝茶喝到苦澀味，就是因為單寧所致。所以適當的水溫，能讓抹茶在入口時溫潤而細滑，清爽的甘香味縈迴口腔，餘蘊不絕。此外，盛載熱水的器皿也有所講究，用銅製的最能保持溫度。

按圖有各款THE MATCHA TOKYO的抹茶招牌產品︰

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THE MATCHA TOKYO



地址：銅鑼灣勿地臣街8號地下

電話：2686 8021

營業時間：星期一至日8am—9pm

THE MATCHA TOKYO銅鑼灣勿地臣街店。

參考資料︰Healthline