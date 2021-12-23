防中風飲食｜研究證咖啡和茶有益血管防中風失智　日飲多少有效？

咖啡、茶可以成為預防中風及失智症的「良藥」。



每天4至6杯咖啡和茶 有利預防中風及失智症

中風和失智症成為日益嚴重的全球健康問題，據《PLOS Medicine》研究指出，有喝咖啡、茶的習慣，或兩者結合有利於預防中風和失智症，換句話說，患中風或失智症的風險較低。

據《PLOS Medicine》研究指出，咖啡、茶可以成為預防中風及失智症的「良藥」。(VCG)

科學家在接近14年的研究所得，分析365,682名50至74歲健康的英國人喝咖啡和茶的攝取量，與中風和失智症的風險進行對比，發現每天分別喝2-3杯咖啡和茶的人，患中風的風險降低32%，患失智的風險則降低28%。同時喜歡喝茶和咖啡的人，罹患缺血性中風、失智症（俗稱癡呆症）的風險也較低。

綠茶有咖啡因，但約是咖啡的一半。（VCG）

研究結論顯示，每天喝2-3杯咖啡、3-5杯茶、4-6杯咖啡和茶的受試者，罹患中風和失智症的風險最低。即使單獨喝咖啡或與茶一起攝取也有助降低罹患中風及失智症的風險。



據報，美國營養師指出，咖啡和茶之中含有咖啡因，而咖啡因具有抗氧作用，此項研究再次證明咖啡因和抗氧化作用有緊密關連。美國德州大學臨床營養學副教授兼主任Lona Sandon也同意咖啡和茶之中，不僅有咖啡因，同時含有多種對健康有益的化合物，它們在體內發揮抗氧化、抗炎、增加血流量、保護血管等作用，這些都可能有助於預防中風或失智症。

不吃太多肥膩或甜食，避免過胖有效預防中風。（資料圖片）

預防中風保持心境平和 避免太多肥膩或甜食

本港衛生防護中心表示，近年香港中風的人數漸多，已成為香港主要的殺手病之一。要預防中風，應注意日常的生活習慣，避免血管硬化，以下5項是預防中風的方法︰

1.戒除煙酒。

2.作息定時，保持心境平和，有適當恆常的運動。

3.注意均衡飲食，不吃太多肥膩或甜食，避免過胖。

4.血內膽固醇過高者要節制飲食或接受治療。

5.高血壓、糖尿病患者要定期接受檢查和治療。



一天喝3杯綠茶咖啡 日本醫生靠它月減13磅

除了有研究指咖啡、茶或兩者結合有助預防中風及失智症之外，日本減肥科醫生工藤孝文曾提議喝綠茶咖啡來控制體重，在一個月左右減了大概13磅，一年內瘦了約55磅，並且將這個經歷公開分享，一度成為風靡日本的減肥方法。

綠茶咖啡減肥法要求以下2點：



1. 一天喝3杯綠茶咖啡。

2. 早上定時量體重。



按圖先了解工藤醫生對綠茶咖啡減肥法的觀點及飲法︰

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延伸閱讀︰【減肥】日本醫生靠綠茶咖啡月減13磅 營養師解構成效3類人不宜

參考資料︰PLOS MEDICINE/元氣網/衛生防護中心