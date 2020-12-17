【降血糖】預防糖尿病7大飲食貼士　進食分次序不怕吃忌咖啡濃茶

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糖尿病前期（Prediabetes）是血糖高於正常值，但未達診斷為糖尿病的時期，一般沒有症狀，卻不可掉以輕心。患糖尿病前期的人士，可透過改變飲食及適當運動，或需藥物輔助使血糖恢復正常，預防糖尿病。

台大公衛學院衛生政策與管理研究所博士韓文蕙表示，世界衛生組織的糖尿病診療指南，對於糖尿病前期並不推薦以藥物干預，避免使病情惡化，但須在生活方式上學會控制飲食和運動。維持血糖平穩的重點是均衡飲食，而非限制飲食，食用量適當均衡，糖尿病患者甚麼都可吃。

洋蔥的藥用功能有很多，洋蔥中含有類似降糖物質——甲苯磺丁脲，具有較好的降血糖作用。（Lars Blankers／Unsplash）

注意飲食次序其實重要，避免血糖升幅太快，消化功能良好的人，建議先吃蛋白質食物，次吃青菜，最後吃主食。用餐最好維持6至7分飽，細嚼慢嚥，也能避免飯後血糖上升太急。於2017年發表在醫學期刊《刺針》（The Lancet）的糖尿病與內分泌學研究上發現，吃富含奧米加6（Omega-6） 多元不飽和脂肪食物，包括大豆、橄欖油和堅果等，長期食用有助降低患二型糖尿病的風險，但凡食物不宜吃過量，要注意食用有度。

按圖了解更多維持血糖平穩及糖尿病前期患者7大飲食宜忌︰

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1.注意飲食次序

2.慎選食材

3.適量飲水

4.補充維他命Ｃ、Ｅ

5.補充奧米加6及礦物質

6.忌咖啡因及辛辣

7.攝取護眼營養素

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參考資料︰刺針1/刺針2/健康2.0-《啟動糖尿病的自癒力》韓文蕙 /El Camino Health

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