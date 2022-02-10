春天養生｜洋蔥芹菜防春寒去風利濕養生4食物　亂服洋蔥水易傷身!

立春已過，春天養生重點在飲食上要掌握有助升發陽氣的四大食物，台灣營養師解釋這四大食物更有助排便、降血脂、血壓和提升睡眠品質。



春天宜吃蔥韭黃 疏洩肝氣

立春是廿四節氣中的第一個節氣，亦是一年之始。註冊中醫師蔣沅澄在本報早前訪問時表示，立春之後萬物初生，包括病菌，人體的陽氣升發，皮毛較疏的人容易發病，傳染病亦會較易傳染。春季潮濕的天氣令濕重增加，伴隨肝氣升發，容易引致急躁，故此不宜多吃燥的食物，例如牛、羊及辣椒等，建議可多吃蔥、韭黃、韭菜來幫助肝氣疏洩。

春季潮濕的天氣令濕重增加，建議可多吃蔥、韭黃、韭菜來幫助肝氣疏洩。（資料圖片）

洋蔥促消化 車厘子補中益氣

營養師余朱青在個人平台上則分享立春後宜吃甚麼，建議可多吃洋蔥、芹菜、車厘子及士多啤梨等。洋蔥促進消化、芹菜祛風利濕、車厘子補中益氣、士多啤梨養肝明目。

按圖了解「春天養生四大食物」︰

洋蔥促進消化

洋蔥含有豐富的膳食纖維，可促進排便。春季溫差變化大，多吃洋蔥也能預防春寒的狀況。

芹菜祛風利濕

芹菜富含微量元素，有利腎臟將毒素排出體外。此外，芹菜具祛風利濕，清腸通便的功效，還能降血脂、降血壓、防治動脈硬化。

車厘子補中益氣

車厘子助補中益氣、健脾和胃、減緩風濕腰腿痛。車厘子含有褪黑激素，助眠、提升睡眠質素。

士多啤梨養肝明目

士多啤梨含胡蘿蔔素，多食有助養肝明目，紓緩眼睛疲勞，長期對電腦及熬夜的人不妨多吃。士多啤梨對於春天肺熱咳嗽有點療效，也能改善便秘。

洋蔥有助預防感冒？肺炎不宜喝洋蔥水免傷身

洋蔥營養價值高，傳聞洋蔥煮水成為新冠肺炎疫情下的偏方，流傳吃洋蔥可預防感冒甚至抗炎，不過從營養學及中醫上看洋蔥，兩者並未確實洋蔥有預防感冒的功效，抗炎的說法歸於洋蔥內有抗氧化物，例如花青素及槲皮素，可防止細胞受自由基侵害，預防炎症。而槲皮素在研究發現有助於抑制腸胃細菌生長，及有益於免疫系統。

至於，洋蔥從中醫學上理解為有助理氣和胃，健脾消食，解毒殺蟲。對於普通傷風感冒的症狀，如風寒咳嗽、怕冷及腸胃不適等初期症狀可食用。不過有以下病症的人士不宜食用大蒜，否則適得其反。

按圖從中醫角度了解洋蔥︰

參考資料︰台灣營養師余朱青

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