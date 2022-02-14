菜荒搶菜潮｜8種瓜果菜批發價跌　青白菜每公斤跌$10金菇回升$29

菜價於2月10日一度回落，但近幾日再度攀升，12大常吃蔬菜批發價每公斤升幅平均$11.6。不過，並非全部蔬菜的價格高昂，亦有8種瓜果菜蔬批發價下跌，包括青白菜（青江菜）、芽菜及番薯等。



虎年伊始，Omicron肆虐香港，通脹持續，表列場所休業，飲食業界受打擊，菜價高企，現階段的全港市民更能體會百上加斤的苦況。因接連有跨境司機染疫或被列作緊密接觸者須送往隔離，使蔬菜、凍肉無法如期運往香港，業界估計僅剩5%的貨車抵港，市場供應將減。由於供應短缺，菜價大漲，加上封城論熾熱，超市出現搶購人潮，街市菜價雖貴，市民仍「頂硬上」入貨，料菜價會上漲一段時間。

由於供應短缺，菜價大漲。（資料圖片）

據蔬菜統營處資料，多種蔬菜批發價再度回升，2月13日每公斤批發價比較前一日明顯地上漲，包括生菜（+$8.8）、菜心（+$12.7）、油麥菜（+$13）……金菇更暫時缺貨，2月10日雖曾回落至$6.6，兩天後掉頭回升至$29.2，價格大升大跌浮動最大。

下圖看12大蔬菜批發價暫獲最大升幅（包括金菇、莧菜、油麥菜、菜心、芥蘭、菠菜、甜椒、西蘭花、唐生菜、芥菜、甜粟米及西生菜）︰

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綠葉蔬菜批發價回勇，若果市民想節省消費，暫時可考慮升幅較微的紅蘿蔔、鴻喜菇、南瓜…另外亦有批發價平穩及微跌的番薯、苦瓜、芽菜…青白菜算是綠葉菜中的奇葩跌$10。

下圖是批發價下跌（8種）及微升（4種）的蔬菜（包括青江菜、芽菜、牛蒡、番薯、鴻喜菇、四季豆、絲瓜、苦瓜、洋蔥、節瓜、南瓜及紅蘿蔔）︰

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港府已表示，為了讓香港的生鮮食品運輸持續運作，中國深圳市政府於2月12日已迅速協調，開設臨時接駁點運輸糧食及密切協調，盡快令供應恢復正常；至於近兩日的蔬菜及冷凍肉類的供應暫時仍會受影響。Omicorn確診個案雖連日破千五，政務司長李家超已稱沒有考慮採取封城的措施，同時亦指內地確保輸出香港民生食品及貨品供應正常及穩定，另邊廂消委會亦呼籲市民要理性消費，市民則戲稱沒有「搶」僅「動態消費」而已。