肥媽食譜｜蘑菇炒蛋低卡低成本　蘑菇5功效增免疫力1招辟味更香濃

富含營養的蔬菜除了綠葉蔬菜，還有蘑菇及其他菇菌。蘑菇素有「蔬菜牛排」的美譽，營養師指蘑菇熱量少，易有飽足感，並含有多醣體，亦有抗氧化的效果，有助增加免疫功能，它們富含膳食纖維能促進新陳代謝，提高身體免疫力。肥媽食譜「蘑菇炒蛋」既簡單又蘊藏充足的營養。



蘑菇炒蛋簡單快捷 輕鬆易煮營養爆燈

蛋料理深受大眾歡迎，與蘑菇相配可說是天衣無縫。炒滑蛋簡易快捷，絕對是入廚首選，很多人也許做過蘑菇炒蛋，肥媽對於去掉蘑菇的「木糠味」，提議用3樣材料一起炒可幫手去除。至於保持炒蛋嫩滑，蛋漿下鑊後應如何處理？

按圖有蘑菇炒蛋的做法及貼士︰

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先準備食材，加少許鹽和雞蛋拌勻，將蘑菇切片，蘑菇用濕布及廚房紙抹蘑菇已可，不用水洗。肥媽提議用牛油、洋蔥及黑胡椒炒蘑菇，可辟蘑菇的「木糠味」。然後加熱油鑊，煮熔少許牛油，放入洋蔥爆炒，加少許黑胡椒調味，再加入蘑菇炒。肥媽解釋利用牛油，除了令油香更濃郁之外，亦能辟走蘑菇的不良氣味。

放入適量鹽和菇粉調味，當蘑菇炒至金黃，加蛋液快炒，半熟後熄火，多拌炒片刻讓熱力繼續煮熟雞蛋，保持蛋的質感嫩滑，起菜。肥媽說蛋漿下鑊後要盡快拌炒，見蛋漿凝結多炒一會，隨即熄火，鑊要離開火源，餘溫會令雞蛋進一步煮熟。

白蘑菇5大好處 護心益腦強骨控血糖

啡、白蘑菇的營養沒有太大差異，營養師卻多強調白蘑菇的好處，包括有益心臟健康、強健骨骼及控制血糖等。

按圖了解更多蘑菇好處︰

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肥媽【蘑菇炒滑蛋】食譜

材料︰

白蘑菇100克

雞蛋5隻

洋蔥半個



做法︰

1.洋蔥切絲；白蘑菇用濕廚紙抹乾淨，切片備用。

2.拂勻雞蛋，加少許鹽調味。

3.燒熱油鑊，加少許牛油，先爆香洋蔥絲，加少許黑胡椒。

4.放入蘑菇片爆炒，加入適量鹽和菇粉。

5.蘑菇炒至金黃，加蛋液快炒，炒至半熟熄火。

6.多炒片刻讓熱力繼續煮熟雞蛋以保嫩滑，上碟完成。

參考資料︰big big channel/ TVB《健康食平D》