痱滋飲食｜睡眠飲水不足易生痱滋　蜜汁煎金蠔滋陰養血助口瘡癒合

食蠔、吃蠔仔肉可有助痱滋及口瘡癒合，對經常受痱滋困擾的人來說或者是喜訊。



痱滋因「火」所致 虛證清熱實證滋陰

註冊中醫師劉善如發文分享，如果吃太多辛辣煎炸的食物、過量飲酒及睡眠不足等可能會生口瘡，吃蠔肉有助皮膚黏膜癒合。口瘡即口瘡性口腔炎，俗稱「痱滋」，口腔軟組織潰瘍而引致的口腔黏膜腫脹，成因可能是口部創傷、缺乏維他命、免疫系統或腸胃失調等狀況而引起。

口瘡即是口瘡性口腔炎，俗稱「痱滋/飛滋」。（圖片：Umea Biotech Incubator）

中醫認為口瘡多因「火」所致，可細分為虛證及實證，實證主要是吃太多辛辣、煎炸及飲酒過量等引起脾胃積熱，可用苦寒之藥來清熱；虛證則是睡眠不足、水分攝取不足引起虛火上炎，此時忌用苦寒，應以滋陰的方法治療。

按圖看痱滋口瘡成因及有助痱滋癒合的食譜︰

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蜜汁煎金蠔助捱夜痱滋癒合

劉善如中醫分享「蜜汁煎金蠔」有助痱滋加快癒合，蠔肉味甘、鹹，性平，有滋陰養血，軟堅散結的功效，適合因陰虛證而起的口瘡痱滋，蠔肉在研究中亦顯示含豐富的維他命B2、鋅，有助皮膚黏膜癒合。

劉善如中醫「蜜汁煎金蠔」食譜︰

材料︰味醂3克、生抽3克、金蠔15隻、蜜糖 6克、水適量。



做法：

1.將金蠔解凍，洗淨抹乾，加入生抽及味醂醃半小時。

2.用大火蒸金蠔10分鐘後瀝乾。

3.平底鍋內加少量油，用細火煎金蠔兩面各2分鐘。

4.加入蜜糖、水，再煎至水分收乾完成。



金蠔的生曬時間較短，一般兩至四天，蠔肉仍保持約30-40%水分，口感柔潤甘甜不乾身，價錢亦較貴，宜煎煮，不宜煲燙免爛。(VCG)

1日吃5個奇異果可治痱滋？

坊間有指，生痱滋多吃奇異果，甚至1天吃5個奇異果就能治好痱滋；對此，台灣食藥署表示，目前沒有相關的科學論據來證實。奇異果雖富含維他命Ｃ，但其刺激性如同在痱滋上灑鹽一樣，可能加劇使口腔粘膜破損。

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參考資料︰如日堂中醫診所/自由時報