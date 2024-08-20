壽司冷知識｜為什麼壽司1碟有2件？日本人都不知！原因其實好簡單
壽司，對香港人來說並不陌生，把日本視作家鄉的港人，對壽司又認識有多深？除了正確吃壽司的方法，你可有想過為什麼壽司總是一碟兩件，而不是一碟4件或3件？
壽司為什麼一碟兩件｜日本人都不知道
到日本壽司店或迴轉壽司店，都不難發現除了壽司拼盤外，大部分單點的，都是一碟兩件壽司。日本電視台NHK節目《チコちゃんに叱られる！》就曾以「為什麼壽司總是一碟有兩件？」這條問題作出提問，發現原來日本人也不知道原因！
按圖看日本人對「為什麼壽司總是一次上兩件？」的回答：
節目主持人：是不是因為成雙成對，比較吉利？
壽司店客人：是不是因為可以跟人分吃，分甘同味？
另一位壽司店客人：是不是一個人吃一件感覺不足夠？
壽司為什麼一碟兩件｜與壽司形狀演變有關
為了尋找答案，節目組找來專門考據飲食文化的研究家永杉久夫，他認為這跟壽司的形狀演變有很大關係，需追溯到握壽司的創始人「華屋與兵衛」。
按圖看飲食文化的研究家永杉久夫解答：
「為什麼壽司總是一次上兩件？」答案原來要追溯到手握壽司的創始人！
壽司為什麼一碟兩件｜太大不方便 縮小難滿足客人
飲食文化研究家永杉久指，據說在江戶時代，剛發明的手握壽司尺寸是比較大，是現在一般手握壽司的2倍，有如飯糰般大小。由於手握壽司上面有一塊魚生片及食用時需蘸醬油，所以太大件的話，難以一口進食，非常不方便。華屋與兵衛認為此食相不夠大體、不入流，所以便把手握壽司改良，做成小份以方便食用。
改良前的手握壽司一直都比較大件，突然變了小小的一件，客人可能會覺得吃虧。為了方便一口吃及滿足客人的效果，所以便形成一碟有2件手握壽司。但「為什麼不再做得更小、然後一碟有3－4件？不是更容易吃、吃起來更優雅嗎？」主持繼續追問。
壽司為什麼一碟兩件｜2件1組有神聖感
研究家永杉久夫稱是因為「日本人的美感」。他稱不難發現日本的寺廟門口「狛犬」、「仁王像」都是左右對稱、成雙成對，日本人認為這樣2個一組，有一種「神聖感」，是因為日本人對美感有要求！
壽司食譜
香港人說起壽司難免會有想去吃的衝動，若果你也有興趣下廚，不妨參考以下食譜在家中自製多件壽司品嚐︰
壽司食譜１：三色腐皮壽司
三色腐皮壽司食譜
食材：
日式腐皮6塊
白飯1.5碗
醋2湯匙
鹽1茶匙
糖1茶匙
黑芝麻1茶匙
粟米60克
吞拿魚60克
沙律醬2湯匙
三文魚子30克
做法：
1.把煮熟的白飯加入鹽、糖、醋和黑芝麻拌勻。拌成壽司飯。
2.將吞拿魚弄碎，加入沙律醬拌勻。
3.雙手沾水，把飯分成等份，捏成飯糰。
4.取一塊腐皮，以手指或筷子張開口，把飯糰塞進腐皮裡。
5.把腐皮的開口處朝上，再把粟米、吞拿魚和三文魚籽分別放在飯糰上。
壽司食譜２：香芒牛油果反卷
香芒牛油果反卷食譜
材料：
紫菜1塊
日本米1杯
壽司醋40毫升
芝麻2湯匙
紅蘿蔔絲適量
芒果2塊
牛油果2塊
做法
1 洗淨米，加入1:1清水煮熟，飯鍋跳掣後焗15分鐘。
2 將壽司醋加入飯拌勻，其間以風扇或扇把它降溫，吹散水氣。
3 以保鮮紙包住壽司蓆，鋪上紫菜，平均將約200克壽司飯鋪在紫菜上。
4 反轉紫菜（飯朝下），鋪上紅蘿蔔絲、芒果、牛油果。
5 捲起壽司飯，壓實竹蓆以固定形狀。
6 反卷沾上芝麻，切成均等大小即成。
資料參考：日本電視台NHK節目《チコちゃんに叱られる！》