壽司冷知識｜為什麼壽司1碟有2件？日本人都不知！原因其實好簡單

壽司，對香港人來說並不陌生，把日本視作家鄉的港人，對壽司又認識有多深？除了正確吃壽司的方法，你可有想過為什麼壽司總是一碟兩件，而不是一碟4件或3件？



壽司為什麼一碟兩件｜日本人都不知道

到日本壽司店或迴轉壽司店，都不難發現除了壽司拼盤外，大部分單點的，都是一碟兩件壽司。日本電視台NHK節目《チコちゃんに叱られる！》就曾以「為什麼壽司總是一碟有兩件？」這條問題作出提問，發現原來日本人也不知道原因！

除了一些較高級的食材是一碟一件外，大部分的壽司店或迴轉壽司店都是一碟兩件。（資料圖片）

按圖看日本人對「為什麼壽司總是一次上兩件？」的回答：

節目主持人：是不是因為成雙成對，比較吉利？



壽司店客人：是不是因為可以跟人分吃，分甘同味？



另一位壽司店客人：是不是一個人吃一件感覺不足夠？



壽司為什麼一碟兩件｜與壽司形狀演變有關

為了尋找答案，節目組找來專門考據飲食文化的研究家永杉久夫，他認為這跟壽司的形狀演變有很大關係，需追溯到握壽司的創始人「華屋與兵衛」。

按圖看飲食文化的研究家永杉久夫解答：

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「為什麼壽司總是一次上兩件？」答案原來要追溯到手握壽司的創始人！

壽司為什麼一碟兩件｜太大不方便 縮小難滿足客人

飲食文化研究家永杉久指，據說在江戶時代，剛發明的手握壽司尺寸是比較大，是現在一般手握壽司的2倍，有如飯糰般大小。由於手握壽司上面有一塊魚生片及食用時需蘸醬油，所以太大件的話，難以一口進食，非常不方便。華屋與兵衛認為此食相不夠大體、不入流，所以便把手握壽司改良，做成小份以方便食用。

改良前的手握壽司一直都比較大件，突然變了小小的一件，客人可能會覺得吃虧。為了方便一口吃及滿足客人的效果，所以便形成一碟有2件手握壽司。但「為什麼不再做得更小、然後一碟有3－4件？不是更容易吃、吃起來更優雅嗎？」主持繼續追問。

壽司為什麼一碟兩件｜2件1組有神聖感

研究家永杉久夫稱是因為「日本人的美感」。他稱不難發現日本的寺廟門口「狛犬」、「仁王像」都是左右對稱、成雙成對，日本人認為這樣2個一組，有一種「神聖感」，是因為日本人對美感有要求！

壽司食譜

香港人說起壽司難免會有想去吃的衝動，若果你也有興趣下廚，不妨參考以下食譜在家中自製多件壽司品嚐︰

壽司食譜１：三色腐皮壽司

腐皮壽司食譜｜狐狸愛腐皮 脹卜卜供品的酸甜滋味

腐皮壽司食譜

三色腐皮壽司食譜

食材：

日式腐皮6塊

白飯1.5碗

醋2湯匙

鹽1茶匙

糖1茶匙

黑芝麻1茶匙

粟米60克

吞拿魚60克

沙律醬2湯匙

三文魚子30克

做法：

1.把煮熟的白飯加入鹽、糖、醋和黑芝麻拌勻。拌成壽司飯。

2.將吞拿魚弄碎，加入沙律醬拌勻。

3.雙手沾水，把飯分成等份，捏成飯糰。

4.取一塊腐皮，以手指或筷子張開口，把飯糰塞進腐皮裡。

5.把腐皮的開口處朝上，再把粟米、吞拿魚和三文魚籽分別放在飯糰上。

壽司食譜２：香芒牛油果反卷

香芒牛油果反卷食譜｜蘿蔔絲代炸紫菜一樣咁「嗦」

香芒牛油果反卷食譜

香芒牛油果反卷食譜

材料：

紫菜1塊

日本米1杯

壽司醋40毫升

芝麻2湯匙

紅蘿蔔絲適量

芒果2塊

牛油果2塊

做法

1 洗淨米，加入1:1清水煮熟，飯鍋跳掣後焗15分鐘。

2 將壽司醋加入飯拌勻，其間以風扇或扇把它降溫，吹散水氣。

3 以保鮮紙包住壽司蓆，鋪上紫菜，平均將約200克壽司飯鋪在紫菜上。

4 反轉紫菜（飯朝下），鋪上紅蘿蔔絲、芒果、牛油果。

5 捲起壽司飯，壓實竹蓆以固定形狀。

6 反卷沾上芝麻，切成均等大小即成。

資料參考：日本電視台NHK節目《チコちゃんに叱られる！》