宮寒飲食｜經痛手腳凍黑眼圈8大宮寒症狀　3款養宮茶補陽氣抗衰老

很多女性朋友都屬於寒性體質，從中醫理論中︰「女人屬陰，陰主寒」，身體內寒，宮寒（子宮寒）也隨之以來，宮寒較易導致手腳冰冷、腰膝痛、腹冷肚瀉等，有3種茶飲可以緩和宮寒問題。



生薑性溫，可溫中散寒。（Pixabay）

紅糖薑枝水 驅寒止痛

有說女人子宮好，就能抗衰老，可以更健康，看來又年輕。調養子宮需要補暖，飲食習慣上也需要性質偏暖的茶和食物來調理。生薑、桂枝、紅茶是暖體食物，生薑性溫，可溫中散寒。桂枝溫經通陽，提高生薑祛寒的功效；但陰虛火旺，孕婦及月經過多的女士不宜用桂枝。紅糖薑枝水可助祛寒、止痛。

紅糖薑枝水

材料︰生薑50克、桂枝10克、紅糖15克

做法︰洗淨生薑、桂枝，生薑切細絲。鍋內加適量清水，放入薑絲、桂枝煮滾半小時後，隔渣取湯，放入紅糖煮滾，溫涼飲用。

生薑、桂枝、紅茶是暖體食物。（Unsplash）

黃耆紅茶、黃耆紅茶 補陽氣助消化

女性喝紅茶也助補充陽氣，紅茶是發酵茶，性味甘溫，助消化，也有助身體積蓄陽氣，適合秋冬季飲用。藉喝茶補陽的女性，可加黃耆或糯米增強補陽的作用。黃耆補氣、滋肺腎；糯米溫暖脾胃，補中益氣，改善身體虛弱。

黃耆紅茶

材料︰黃耆12克、紅茶3克

做法︰將黃耆放入鍋，加適量清水煮15-20分鐘，放入紅茶一起煮約5分鐘後可飲。

＊有感冒發熱、胸腹悶等人士，不宜服用。

糯米紅茶

材料︰糯米40克、紅茶6克。

做法︰洗淨糯米，放入鍋內，加適量清水煮熟，再加入紅茶泡開，濾茶飲用。

手腳凍黑眼圈多皺紋 宮寒8大症狀

中醫認為，氣虛、血虛使血液運行欠順，易導致女士四季出現手腳冰冷；肝血不足易形成黑眼圈及易生皺紋。

按圖了解女性宮寒的8大症狀︰

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參考資料︰自由時報/ 《排子宮的寒：拒絕經痛╳氣色好╳求好孕╳逆齡抗老》 楊力．幸福文化

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