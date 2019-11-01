【經痛】宮寒要多吃桂圓紅豆黑棗杞子？ 中醫指吃錯了或火上加油

記者在網上發現一篇文章就宮寒、經痛問題作出飲食提議，甚麼應該少吃，甚麼應該多吃。 不過，網上流傳的飲食提議是否盡是可信？當中有沒有誤區及要留意的地方？ 要避免或紓緩宮寒及經痛，中醫師有以下解釋及飲食習慣上的提醒。

譚莉英中醫學博士曾在本報撰文，宮寒屬於中醫學的一個概念，意即「子宮寒冷」，中醫學的子宮包括女性子宮、輸卵管和卵巢等，古代稱為「胞宮」。宮寒的一般症狀會出現下腹墜脹冷痛，經痛、月經不調、四肢冰涼、腰膝痠軟或腰痛、氣短乏力及失眠多夢等情況，嚴重的話可能會造成不孕。

芬蘭曾有位網紅米科寧（Virpi Mikkonen），以「食生」為主，常吃冰冷的食物，在37歲時已出現更年期症狀及停經，她求診中醫，診斷有「陰虛」體質及宮寒問題。（vanelja IG）

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甚麼原因導致宮寒？請按圖了解譚莉英中醫學博士的解釋︰

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坊間有不少建議，有宮寒問題的女士要注意飲食，提出那些該吃，那些不該吃。他們提議要少吃的食物包括菊花茶、雪梨、柿子及柚子，多吃的食物包括桂圓肉、紅豆、黑棗及杞子等，但原因何在？請按圖了解︰

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就以上的提議，記者向註冊中醫師潘仲恆查詢，潘醫師表示對於有體虛內寒的人士，以上的提議可以參考，偶然吃適量桂圓、紅豆、黑棗或杞子等，每周一次亦無礙。但是，如果不了解自己的體質而盲從坊間對避免宮寒及經痛的飲食建議，有些人反而會引起健康的負面影響。



請點擊下圖了解潘醫師的提醒︰