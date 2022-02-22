【血清素】菠蘿豆腐三文魚7類高色氨酸食物　增血清素助眠抗焦慮

快樂——看似簡單卻又難以追求的人生目標，在這個社會環境底下，相信很多人都不太快樂。我們當然可以找些讓自己心情好的事情來做，但原來讓身體補充「血清素」，情緒也會變好，以下就介紹7種含豐富血清素的食物。



血清素其實是一種神經遞質，被指是情緒穩定劑，據說能產生健康的睡眠模式、提升情緒等；血清素水平會對情緒和行為帶來影響，令人鎮靜、放鬆，甚至變得更長壽。血清素由色氨酸合成，有研究指，患有抑鬱症和焦慮症等情緒障礙的人，色氨酸會耗盡，情緒不好、睡眠質素也欠佳。那麼，該如何補充血清素？你可攝取氨基酸、色氨酸等補充劑來增加血清素水平，若果不想食補充劑的話，可進食含有色氨酸的食物。

1.雞蛋

根據2015年的研究，雞蛋中的蛋白質，有助顯著提高血漿中的色氨酸水平，但記緊要連同蛋黃食用，它不獨富含色氨酸，還有酪氨酸、膽鹼、生物素、Omega-3脂肪酸，營養豐富並有抗氧化力。

雞蛋記得要連蛋黃食。（VCG）

2.芝士

芝士是色氨酸的另一個重要來源，你可製作美味的佳餚，例如芝士通心粉，或把車打芝士、雞蛋和牛奶混合在一起。

芝士配通心粉也是不錯的配搭。（資料圖片）

3.菠蘿

幾十年來，菠蘿已被證明含有血清素。報告指，熟透的番茄都能增加血清素，但菠蘿卻不是如此，比較生、比較新鮮的時候，反而對血清素水平更好。

菠蘿選偏生的，對提升血清素更有幫助。（Unsplash）

4.豆腐

豆製品富含色氨酸，基本上你可以用豆腐代替近乎任何蛋白質，對素食者來講，吃豆腐就是最好的色氨酸來源了。有些豆腐特別加入了鈣質，吃的時候還能順道補鈣。

豆腐蛋白質和鈣質都豐富得很。（資料圖片）

5. 三文魚

多吃三文魚永遠冇錯，沒錯，除了廣為人知的Omega-3脂肪酸，它亦富含色氨酸，與雞蛋等混合成煙熏三文魚餡餅也是個好選擇。三文魚還具有其他營養益處，如幫助平衡膽固醇、降低血壓等。

三文魚不止含Omega 3脂肪酸，還有色氨酸等。（Unsplash）

6.堅果、瓜子

這兩種食物總常被擺在一起，兩者都種類多多，你挑選自己喜歡的就好，因為所有的堅果和種子都含有色氨酸。研究指出，每日吃一把堅果，可降低患癌症、心臟病和呼吸系統疾病的死亡風險，而它們亦是纖維、維他命和抗氧化劑的良好來源。

堅果和瓜子種類多，交替食用就不怕悶。（VCG/GettyImages）

7.火雞

感恩節食完火雞大餐之後，人們通常會在沙發上午睡，原來就是因為吸收了色氨酸，讓人睡得更酣。

火雞。（Unsplash）

配碳水化合物食用助吸收

有指食用這些含色氨酸的食物之餘，也可配合碳水化合物進食，將導致身體釋放更多胰島素，從而促進氨基酸吸收，並將色氨酸留在血液中。因此，如果你將高色氨酸食物與碳水化合物混合食用，可提升血清素水平。一般而言，全麥麵包、薯仔、燕麥等，都是不錯的碳水化合物來源，兩者共同進食，將更易達至減少焦慮、穩定情緒、助眠等功效。

資料來源：《healthline》