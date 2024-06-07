焦慮症症狀｜煩躁恐懼6症狀　減壓安眠7種食物 日食4粒巴西果仁！

全球現時約有3億人患有焦慮症，佔人口比例約4%。除了改變生活習慣改善症狀之外，還可在飲食習𠍿上着手，吃一點有助情緒穩定的食物。



焦慮症症狀

焦慮是正常的情緒反應，不過長期或反覆的焦慮，則代表已打響了危險訊號。患上焦慮症會對生理及心理帶來影響，症狀包括： 恐懼、擔心、煩躁、難以專心、心悸、發抖等，若有需要，應接受專業治療；但若平日也容易感到焦慮不安，有一些研究指，食療或可有助紓緩情緒作用。

有助紓緩焦慮情緒７種食物

紓緩焦慮情緒食物1：巴西果仁

巴西果仁有高含量的硒，可以透過減少身體的炎症來令心情轉好。其他食物如蘑菇和大豆都有豐富的硒，但要適可而止，每日上限最多吃400微克，即是大約4粒的分量。

巴西堅果每日吃4粒已有紓緩情緒的功效。(gettyimages)

紓緩焦慮情緒食物2：脂肪魚

三文魚、鯖魚、沙甸魚、鱒魚有高含量的奧米加3，有研究指對認知能力有好處，而缺乏奧米加3會增加患上焦慮症等情緒病的風險，脂肪魚的維他命Ｄ亦有助改善抑鬱，建議一星期最少要吃兩份脂肪魚，可以紓緩焦慮的情緒。

缺乏奧米加3會增加患上焦慮症風險，三文魚、鯖魚、沙甸魚等奧米加3豐富，有助改善抑鬱。(gettyimages)

紓緩焦慮情緒食物3：雞蛋

雞蛋中的蛋白含豐富維他命Ｄ和蛋白質，有人體所需氨基酸，有助身心成長發展。有研究指雞蛋的色胺酸（typtophan）可助紓緩緊張情緒和讓肌肉放鬆，使人容易入睡。

蛋白含有人體所需氨基酸，可助放鬆緊張情緒容易入睡。(gettyimages)

紓緩焦慮情緒食物4：南瓜籽

鉀有助維持電解質的平衡及血壓保持適當水平，吃南瓜籽、香蕉可減壓和減輕焦慮情緒。若身體缺鋅亦有機會引致壞的情緒，而南瓜籽正好可作補充。

南瓜籽如香蕉，有助減壓。(gettyimages)

紓緩焦慮情緒食物5：黑朱古力

有研究發現吃40克的黑朱古力已具減壓作用。當選擇黑朱古力時，應選擇濃度70%以上的黑朱古力，但黑朱古力亦有糖分和脂肪，每次不宜食過多，以1-3克最適宜。

吃朱古力應選擇濃度70%以上的黑朱古力，每次食1-3克最好。(gettyimages)

紓緩焦慮情緒食物6：洋甘菊

有指洋甘菊能抗百病，英國亦有人相信食用洋甘菊有抗炎、抗潰瘍之效，這些說法雖仍待更多實證，但有研究指洋甘菊有助紓緩抑鬱情緒。

洋甘菊有抗百病之說，亦有紓緩抑鬱情緒作用。(gettyimages)

紓緩焦慮情緒食物7：綠茶

有研究指綠茶的茶胺酸可增加血清素和多巴胺，具放鬆和冷靜之效，200微克的茶胺酸已經可以達到減低精神緊張的效果，建議可在日常飲食之中，多飲用綠茶，以減少飲用碳酸飲料、咖啡和酒精飲品。

綠茶中的茶胺酸可增加血清素和多巴胺，幫助冷靜放鬆。(gettyimages)

飲食只是輔助，焦慮症後果可大可小，如發現情況有惡化或不尋常的話，應該盡快求醫，尋求專業建議。

資料來源：medicalnewstoday