陳倩揚食譜｜千層白菜豚肉鍋簡易宴客料理　5材料變百搭日式湯底

天氣寒冷自不然想吃鍋物暖身，不過雞煲太油膩；牛腩烹煮時間太長，的確令人卻步，倒不如跟陳倩揚嘗試煮「千層白菜豚肉鍋」，做法簡單但效果甚為驚喜，食材與白菜層層相間，煮熟後如盛放的花朵，更可以原鍋上桌，方便快捷。



日式料理一鍋三食 花朵成型最重要「逼」！

千層白菜豚肉鍋屬日式家庭料理之一，而且味道跟外貌兼備，只要將食材排好及煮熟，便成了一朵可食用的花。陳倩揚指這個菜式新手都一定成功，而且打開蓋的效果令人驚豔，七彩繽紛令人食慾大增。雖然千層白菜豚肉鍋做法簡單，但都有一個重點，就是鋪排白菜豬肉片時一定要夠逼，感覺塞不下去才停手。因為白菜烹煮後會向內「縮水」，如果白菜豬肉片太少，烹煮後便難以成型。

千層白菜豚肉鍋做法簡單而出來的效果（圖片來源：陳倩揚Facebook）

鍋物從來不只得一個食法，由於湯底已經吸滿蔬菜及豬肉片的精華，陳倩揚建議食完個鍋可以再利用湯底打邊爐，或者送烏冬、拉麵、米粉、通粉等等，一樣美味。

請按圖看陳倩揚「千層白菜豚肉鍋」食譜及步驟：

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陳倩揚「千層白菜豚肉鍋」食譜



材料：大白菜、豬肉片、鴻禧菇、或金菇、櫻花蝦、甘荀、青瓜、紫淮山

湯汁： 鰹魚汁或粉、味琳、生抽、料理酒、水



做法：

1. 大白菜逐片逐片菜葉摘好，再洗淨瀝乾水。

2. 在菜葉間放入豬肉片，疊成數層，每次約用4塊菜葉。

3. 將鋪好的白菜豬肉片按鍋的大小及高度切成3-4份，將白菜豬肉片由外至內鋪在鍋中。

4. 於鍋中間底部放入豆腐、鴻禧菇、青瓜甘荀等食材裝飾。

5. 混合湯汁材料，可隨喜加白胡椒粉、麻油增添風味。

6. 加入湯汁加蓋，中火煮10分鐘至滾起，轉小火再煮10分鐘即成。



資料來源：陳倩揚Facebook