陳倩揚食譜｜人氣法式布甸麵包不失敗8貼士　加1種材料營養即提升

法式布甸麵包，外脆內軟的法包盛載香甜軟滑的法式布甸，一個麵包集合2種口感，一直引來不少港人追捧。由於法式布甸麵包的人氣一直高企，所以「一包難求」，若然未買到又想試的話，不如跟陳倩揚的食譜做一次，嘗嘗這個人氣麵包的美味！



人氣法式布甸麵包 街坊餅店日賣700個

由上年開始，來自嘉多利餅屋的法式布甸麵包人氣一直高企，臨近出爐時間更會大排長龍，火速沽清700個，足以證明其魅力驚人。記者亦有幸嘗過，口感滑溜、蛋香十足，而且一個只售$15，難怪一出爐沒多久即完售。

嘉多利餅屋的法式布甸麵包，以蛋、鮮奶油灌入掏空中心的法包焗製而成。（資料圖片）

陳倩揚自製人氣麵包 分享8個不失敗貼士

製作法式布甸麵包有別於製作其他麵包，因需要小心控制焗爐溫度，不然會影響麵包自身的顏色及布甸的滑溜程度。陳倩揚在直播中由搓麵糰開始「手把手」教觀眾製作法式布甸麵包，更分享在麵包中可加入亞麻籽粉、堅果等食材將麵包的營養大大提升。除此之外，她指以150°C的溫度焗製為佳，因太高溫會影響口感及質地。

陳倩揚的食譜分量可製作約6個法式布甸麵包。（圖片來源：陳倩揚Facebook）

請按圖看陳倩揚法式布甸麵包食譜及步驟：

+ 18

陳倩揚【法式布甸麵包】食譜



麵包材料：高筋麵粉200克、小麥粉80克、紅菜頭粉20克、亞麻籽粉10克、豆奶140克、鹽4克、糖20克、核桃油20克、即溶酵母3克



布甸餡料：蛋黃3隻、全蛋2隻、糖20克、粟粉2湯匙、無鹽牛油10克、全脂奶350毫升



做法：

1. 將所有粉類食材、鹽、糖、即溶酵母及豆奶放入麵包機，按「麵糰模式」搓成麵團。

2. 加入核桃油，等待發酵成麵糰。

3. 從麵包機取出麵糰，排氣滾圓並分割成6份。

4. 將麵糰放於焗盤上，蓋上麵包布再發酵45分鐘至1個鐘。

5. 放入已預熱150度的焗盤及焗爐，以180度焗10-15分鐘。

6. 用麵包刀開頂，圍邊切一個內圓，並將內圓範圍內的麵包取出。

7. 用匙羹輕輕按壓麵包內圍。

8. 將蛋黃，全蛋、糖及粟粉打發至沒有顆粒。

9. 開小火，加熱至蛋液慢慢變成微稠身，期間需要不停攪拌。

10. 將蛋漿倒進麵包中，以150度焗20分鐘，即成。



資料來源：陳倩揚Facebook