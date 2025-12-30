紅菜頭功效｜降血壓強心臟增耐力9好處　由根到葉都是寶4類人慎食

紅菜頭功效｜紅菜頭（beetroot）營養豐富，不僅可降血壓，還可提升運動時的耐力！而且由紅菜頭的根到葉也可食用，各具益處，但不少人卻怕它的草青味，究竟如何烹調才可辟除那種青澀味道？



紅菜頭功效｜含天然色素抗氧化劑

紅菜頭（甜菜根）可以做沙律、煲湯、榨汁、烤、蒸或醃製，易於融入各式的飲食中，市面也有預先煮熟和罐裝的紅菜頭出售，即開即食更為方便。食用紅菜頭後，你會發現尿液或糞便變紅，這是由於紅菜頭中的甜菜鹼（Betalains）導致，甜菜鹼是水溶性含氮的色素，由紅色至紅紫色的「甜菜紅素」（Betacyanin）和黃橙色的「甜菜黃素」（Betaxanthins）組成，它們是天然色素及天然抗氧化劑。

紅菜頭中的甜菜鹼（Betalains）是天然色素及天然抗氧化劑。（VCG）

紅菜頭功效｜加強運動表現及耐力

不過，如果飲用紅菜頭汁，需留意要新鮮飲用，因為紅菜頭有較高水平的硝酸鹽（Nitrate），如果儲存紅菜頭汁不當，當中的硝酸鹽可能會積累細菌，轉化為亞硝酸鹽並污染蔬菜汁，高濃度的亞硝酸鹽或對健康構成損害。無論如何，紅菜頭營養價值豐富，對身體健康有益，最令人驚喜是食用紅菜頭，還可加強運動表現及耐力。

飲用紅菜頭汁，需留意要新鮮飲用！（VCG）

紅菜頭功效｜紅菜頭9大好處

1. 減少致癌物引起的肝臟不適

波蘭醫學科學大學製藥生物科學部指出，紅菜頭的抗氧化物甜菜素，長期飲用紅菜頭汁能減少由致癌物引起的肝臟不適。

2. 低卡水分高有利減重

紅菜頭的熱量低，水分高，攝取低卡路里的食物有利減肥效果，食物中的水分及纖維可降低食慾和促進飽腹感，從而少吃其他食物，避免吸收額外的熱量，此舉有利減重。

3. 預防水腫

紅菜頭含鉀量高，鉀有利排出體內過剩的鈉質，預防水腫，但腎功能代謝不良者需注意食用量。

4. 加強運動表現及耐力

紅菜頭有較高水平的硝酸鹽（Nitrate ），研究表明此項物質可增強身體機能，特別在高強度的耐力運動中，例如跑步及騎單車，有助增加耐力及提高氧氣量。

5. 抗衰老延緩皮膚老化

甜菜素含量高，有效令細胞作出最佳功能和修復，而紅菜頭豐富的抗氧化劑和維他命C，有助抵抗自由基傷害，防止皮膚過早老化。

6. 降血壓

高血壓會損害心血管健康， 研究顯示紅菜頭及紅菜頭汁可有助降血壓，因紅菜頭將體內的一氧化氮水平升高，導致血管鬆弛及擴張，提高血液順暢流動。

7. 強化心臟健康

紅菜頭有豐富的甜菜鹼（Betalains）及維他命B雜，兩者有助強化心臟健康。

8. 改善消化系統防便秘

膳食纖維是健康飲食的重要部分，1杯紅菜頭含有3.4克纖維，纖維可增加糞便的體積及有利腸蠕動，改善消化預防便秘。

9. 鐵質豐富預防貧血

紅菜頭含有豐富鐵質，有助預防貧血及促進細胞的再生。此外，紅菜頭中的維他命C有助促進鐵質吸收。

紅菜頭功效｜

有時在街市買到新鮮的紅菜頭，上面有大量的莖葉，其實洗淨後也可食用，而且同樣含豐富的維生素和礦物質，如維他命K，可促進骨骼健康、幫助血液凝固。而β-胡蘿蔔素助維護視力、增強免疫力。維他命C：抗氧化、促進膠原蛋白合成。還有鐵質、鈣、鎂、鉀等。

不過，有些人不喜歡紅菜頭的苦澀及草青味，若然不擅於烹調紅菜頭，其實用來煲湯或榨汁，甚至善用預製好的包裝或罐頭紅菜頭，加黑醋拌成沙律等，可降低紅菜頭不討好的味道。個人認為煲湯最好，紅菜頭搭配薑，味道非常配合也可暖身補血。可參考以下的紅菜頭湯譜︰

紅菜頭西芹蘑菇湯

中醫認為紅菜頭有護肝解毒、益氣補血功效，也可解毒補肝、預防脂肪肝和減少肝硬化機會。女士多吃，有助補血、抗衰老，但身體虛寒者不宜食用太多，免招頭暈。

紅菜頭禁忌｜4類人不宜食用紅菜頭

1. 腎病患者

紅菜頭鉀質較多，會增加腎臟的負荷和導致血鉀過高，腎病患者要注意進食分量。

2. 低血壓人士

紅菜頭有助降血壓的能力，低血壓人士小心食用。

3. 易消化不良人士

紅菜頭纖維高，如食用太多也會導致消化不良、胃部不適、腸胃脹氣及肚瀉稀便。

4. 糖尿病患者

紅菜頭屬醣質食物，當中的糖份會影響血糖穩定，糖尿病患者宜在醫生指引下按量食用。

