紅菜頭功效｜護心降血壓7好處加1物減寒去澀　1類人易血尿損健康?

吃紅菜頭（甜菜根Beetroot）有助減肥、降血壓等7大健康好處。中醫看紅菜頭，性平微涼，可益氣補血、疏風散熱、涼血明目，但身體虛寒則不宜多吃，攝取太多或引致頭暈。吃起來，紅菜頭總有點青澀味，怎樣做能令它美味更易入口？



中醫看紅菜頭有益氣補血、疏風散熱、涼血明目的功效。（Nick Collins/ Unsplash）

紅菜頭功效｜7大健康好處

紅菜頭血紅的顏色，因它含有一種叫做甜菜鹼的色素，在紅菜頭中蘊藏維他命、礦物質和抗氧化物，其中包括花青素。「在歐洲與草藥治療師的心目中，紅菜頭的地位就好比中國的靈芝！」很多研究指紅菜頭在降血壓、降低糖尿病風險和改善記憶力的方面有不俗效果。

按圖了解紅菜頭7大健康好處︰

+ 12

紅菜頭功效｜紅菜頭7大健康好處

1 幫助減肥

紅菜頭熱量低，含豐富水分及纖維，纖維可以提供飽腹感，有助控制食慾，減少卡路里的攝取，對減肥或體重控制有幫助。

2 降低血壓

紅菜頭含硝酸鹽，可轉化為一氧化氮，有助血管的擴張，從而降低血壓水平。

3 促進心臟健康

紅菜頭中的甜菜鹼、硝酸鹽及維他命B雜，能增強心臟健康。纖維也可增加體內的好膽固醇，降低膽固醇水平及血脂。

4 改善大腦健康

硝酸鹽有助血管擴張，促進血液流向大腦，從而改善大腦的功能及降低老人癡呆及認知障礙的風險。

5 加強運動表現

硝酸鹽有助提升身體機能，特別在高強度的運動中，如跑步及單車運動，有助增強耐力及提高氧含量。

6 對抗炎症

紅菜頭含有甜菜素，有一定的抗炎作用，可減輕炎症相關的疼痛及不適。

7 預防貧血

紅菜頭含有鐵質及維他命C，鐵質有助增加血液中的紅蛋白水平，有效預防貧血，維他命C有助鐵質更好地被身體吸收。

紅菜頭致「血尿」損健康？

紅菜頭有顯著的天然紅色素--甜菜鹼，有研究指某些人吃了紅菜頭，尿液會變粉紅色到深紅色狀似「血尿」，這種情況可能在大約14% 的人群中普遍存在，並且在缺鐵的人群中出現的頻率更多。

哪些人不宜吃紅菜頭？

對於大多數人來說，「紅菜頭尿」是一種無害的現象，並隨時間會自行消退。另外，紅菜頭含較多硝酸鹽，進食後可能引起胃部不適。

(1)易胃痛的人不宜多吃，因紅菜頭的鉀及草酸含量偏高。

(2)腎功能不良的要注意食用分量。

(3)孕婦要慎吃紅菜。

(4)身體虛寒者也不宜多吃。

「紅菜頭尿」是一種無害的現象，並隨時間會自行消退。（Pompi/ Pixabay）

紅菜頭的味道不是人人都受得住，雖吃來有些許像吃白蘿蔔的口感，味道總夾雜一點青青、澀澀的味，想紅菜頭更好吃，不妨參考以下簡單的做法，還提議大家跟薑肉、薑汁或薑蓉一起煮紅菜頭，平衡它的涼性及減淡青澀味。

按圖參考煮紅菜頭的簡單做法去除青澀味︰

+ 8

去除紅菜頭青澀味5個簡單方法

1. 蓋燜、蒸熟

將生紅菜頭切成細細塊，然後慢火燜焗或蒸熟。

2. 水煮

或燒開一鍋鹽水，將清洗乾淨而沒有去皮的紅菜頭煮20至40分鐘（按大小而定），直到用刀可刺穿肉便可。然後將它們放在涼水中，用手指擦去表皮。

3. 烤焗

如果家中有焗爐，可將清洗好及未去皮的紅菜頭用錫紙包好，防止汁液漏出。用160-180°C（按家用焗爐調整）烘烤45分鐘左右，直到叉容易地刺穿紅菜頭。

4. 煮湯、磨蓉

甚至煮成西湯、中湯、紅菜頭蓉如豆蓉也適合。

5. 打成菜汁、果汁、混合奶類成飲品

紅菜頭汁是不少喜歡「吃生」的人的做法，早期流行的ABC減肥果汁，是利用蘋果、紅菜頭及紅蘿蔔混合成的天然蔬果汁。

參考資料︰NCBI / Pulse / Healthline