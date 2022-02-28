Omicron｜營養師教紓緩不適助康復4招　椰子水蒸水蛋避免高纖食物

Omicron肆虐香港，第五波新冠肺炎疫情嚴峻，每日確診宗數破萬。市民萬一感染了Omicron，飲食上要注意4大重點使病情加快好轉或紓緩不適。



營養師王敏寧（Mandy）在個人平台上發文解釋，若果不幸「中招」感染了Omicron，據衛生防護中心指，冠狀病毒的最常見病徵包括發燒、乾咳及感到疲乏，其他病徵包括喉嚨痛、頭痛、肌肉或關節疼痛、腹瀉、發冷、暈眩、喪失味覺或嗅覺、鼻塞、結膜炎、出現皮疹、噁心或嘔吐。

若果不幸感染了Omicron，要時刻補充水分、攝取蛋白質、減少高纖食物、補充維他命A、C、D、E，有助加快病情好轉及紓緩不適。（資料圖片）

Mandy表示如果經快測呈陽性及感到有輕症出現時，做好以下4點有助加快病情好轉及紓緩不適。

1.時刻補充水分（暖水、椰子水、簡單滾湯）

尤其出現發燒的時候，體溫會升高，代謝會隨之加速，使身體大量流失水分。所以務必多飲水，防止脫水。攝取足夠水分有助身體隨尿液排走體內的廢物及藥物，減少退燒藥對肝腎的損害。

除了暖水，還可以多飲椰子水，同時有助補充電解質；若果有乾咳或喉嚨痛，可以喝檸檬蜜糖水作紓緩，又或者煮簡單的滾湯，例如: 肉片節瓜湯、番茄蛋花豆腐湯等，能增加水分攝取及其他營養素。

染上Omicron期間，喝簡單的滾湯，例如: 肉片節瓜湯、番茄蛋花豆腐湯等，能增加水分攝取及其他營養素。（資料圖片）

2.注意適當熱量及蛋白質攝取（吃蒸水蛋/豆腐、喝牛奶/高鈣豆漿）

當身體不適會感到疲累，影響食慾，當身體與病毒打杖，即使不肚餓也要進食，維持身體機能運作所需要的熱量及營養素。特別是蛋白質，是生成免疫細胞的原料，若蛋白質攝取不足，會影響免疫力。

若體虛、體力不足，咀嚼的氣力減少，可多選易消化的食物，例如︰蒸水蛋、豆腐、瘦肉碎、蒸魚等。在膳食中也可加入牛奶、高鈣豆漿等，增加水分攝取及蛋白質。

注意攝取蛋白質，揀易消化的食物，例如︰蒸水蛋、豆腐、瘦肉碎、蒸魚等。（資料圖片）

3.選擇容易消化的食物（減少高纖維食物、多吃瓜果類）

當身體生病，為避免加重腸胃不適，盡量減少高纖維食物。白飯、白麵條比糙米飯、全麥意粉更好，暫時避免進食全穀物、豆類、十字花蔬菜（如︰西蘭花）等。相反，改為多吃含較高水分的瓜果類，例如︰冬瓜、青瓜、絲瓜、番茄等。

4. 補充維他命A、C、D、E

膳食中可以多加包含以上維他命的食物，它們都與增強免疫力有關。維他命A食物包括甘筍、南瓜、番薯、菠菜等，維他命C食物可揀三色椒、橙等。至於，三文魚、沙甸魚、蛋黃及曬過太陽的蘑菇等可吸取更多維他命D， 而杏仁、杏仁奶、花生醬、牛油果及米糠油等可補充維他命E。

按圖看染疫後加快康復4大重點撮要︰

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資料來源︰營養學家 Mandy Wong