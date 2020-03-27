【新冠肺炎】增免疫力最強10大食物　煮蘑菇前1個動作營養倍升

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）持續在全球肆虐，香港未見遏止之勢，肺炎陰霾下帶穩口罩、勤洗手、加強自身的免疫力抗疫，營養師推介10大代表食物，每樣都是所屬營養的王中之王。此外，下次烹調蘑菇前，不用急住煮及食，原來有個有趣做法，可以強化蘑菇的維他命D。

提升免疫力的食物種類多，要揀出10大代表，《流行都市》邀請註冊營養師Sally Chan來推介。Sally先解釋免疫力是人體自身的防禦機制，助身體識別外來的病原體，包括細菌和病毒，有助清除體內不正常的細胞。免疫力低的時候，外界病原體容易攻擊身體，引發嚴重感染，例如新冠肺炎病毒。

經陽光照射過的蘑菇含豐富維他命D，外國研究指出缺乏維他命D，可增加呼吸道傳染疾病風險，例如肺結核及肺炎。（Thanh Soledas/Unsplash）

均衡飲食，增加食材的多元性，攝取不同顏色的蔬果，好多人都明白，當中要加強注意的是多攝取食物中的微量元素，例如維他命C、維他命D及鋅等。大多數人知道橙有維他命C，但奇異果及三色椒的維他命C更豐富。要選出各營養素中的10個代表食物，Sally推介以下10樣，其中的蘑菇，我們原來只需做一個動作，便能強化它們的維他命D含量，最近大家少外出接觸陽光，直接少了吸收維他命D，下次烹調蘑菇前，不用急住煮、急住食，不妨以這個有趣的方法先提升蘑菇的維他命D。

按圖了解營養師推介10大增強免疫力的代表食物︰

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2類人士要慎吃10大「營養王」食物

痛風患者不宜吃含高普林的食物，例如貝類及動物內臟，吃過量可能有急性的痛風發作。有腎衰竭問題的人士也不宜吃鉀離子高的食物，例如番薯、紅蘿蔔及奇異果等。此外，偏食、壓力大及睡眠不足會影響免疫力平衡。提議從食物中攝取足夠營養，不依賴營養補充劑，舉例吃三文魚除了可吸收Omega-3外，也有蛋白質、維他命及礦物質等，助身體提升免疫力。

蠔的鋅質（Zinc）非常豐富，鋅可增強免疫系統健康，但痛風患者不宜吃含高普林的貝類海鮮。（jgacka/Pixabay）

此外，註冊營養師Sally也在節目中帶來可增強免疫力的簡單食譜，請按下圖參考︰

參考資料︰《流行都市》