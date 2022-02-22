Omicron｜預防新冠肺炎β-葡聚醣10大食物　提升免疫力3類人慎食

β-葡聚醣食物有助提升免疫力，保護上呼吸道，增加對抗呼吸道感染的抵抗力，雖目前仍缺乏臨床實驗來證實，在Omicron病毒肆虐及病者需要居家隔離的時期，多吃有益食物，不一定只得被炒貴的綠葉蔬菜。



提升免疫力 β-葡聚醣食物保護上呼吸道

Omicron新冠肺炎病毒弄至滿城風雨，由2022年2月中開始每日確診數字近七千，專家話第5波疫情尚未見頂，料確診數目或每日破萬。當醫療系統頻臨崩潰之時，輕症患者居家隔離已成無可避免的事。不過，相關部門鮮有提到染疫者居家隔離的風險及同住者或附近鄰舍的應對措施。有輕症Omicron確診者在家隔離期間，由發病變康復；由檢測呈陽性變陰性。早前有病理學專家提出服食必理痛，休息幾日可能已可痊癒，這使部分市民疑惑何解要大排長龍做強制檢測，人煙稠密增加社區感染風險。有人認為Omicron儼如「嚴重感冒」，人人自危頗難避免，或者增強自己身體的抵抗力可以暫避風險。

猴頭菇、雪耳等含β-葡聚醣，有助提升免疫力。（資料圖片）

有研究顯示，β-葡聚醣可能有助於免疫力提升，在老鼠實驗中發現，β-葡聚醣可增加對抗呼吸道感染的抵抗力。β-葡聚醣（Beta-Glucan）是一種葡聚多醣體，屬於膳食纖維中的水溶性纖維，每日從膳食纖維攝取25~35公克，有利腸道健康及可預防大腸癌。β-葡聚醣的好處還有降低壞膽固醇、助糖尿病患穩定血糖及有助改善免疫力。

一般而言，β-葡聚醣主要發現於燕麥、小麥、菇菌當中，然而加工的穀類會大量減少β-葡聚醣含量，挑選時揀少加工的原形穀物更好，例如選擇鋼切燕麥粒（Steel-cut oats），而非即沖燕麥片或燕麥粉。



按圖了解含β-葡聚醣的食物包括以下︰

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有低血糖症或服用降血糖藥的人，建議攝取β-葡聚醣前，先諮詢醫生。而較少攝取膳食纖維的人，應循序漸進地補充，一下子大量攝取β-葡聚醣可能會造成腸胃不適，肚脹、胃脹或經常放屁等症狀。

洋蔥蒜薑黃抗炎提升免疫力

不止β-葡聚醣食物，含有蒜素的洋蔥、大蒜、蔥花等具有抗菌的效果；咖喱中的薑黃粉有十分不錯的抗氧化、抗發炎功能，對於免疫提升有良好功效，烹調或沖飲品可利用適量的辛香料作補健。

參考資料︰hello醫師/健康2.0

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