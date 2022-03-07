益腦食療︳中醫推介合桃天麻蒸魚　防腦退化改善失智補腦先補腎

中醫認為天麻、合桃等食物可以益智日、治健忘、增智慧，將這些藥材加在食物中做成可補腎虛的食療，對於銀髮族、上班族、怕記憶衰老及忙碌健忘的人有幫助，一般體質也可食用。



蒸魚配天麻合桃豆腐 預防腦退化改善失智

台灣中醫師鄒瑋倫在媒體上分享，中醫有「腎藏精，精生髓」的說法，腦為髓海，腎虛則髓少腦空、精虧則髓無所養。因此要預防腦退化，改善失智，也是從補腎做起。鄒醫師推介吃蒸魚可有助補益大腦，不過非只是普通的蒸魚能益腦，得要加上天麻、合桃，更要配合豆腐才相得益彰。

鄒醫師指補腦除了魚肉，用魚頭更好。（GettyImage）

鄒醫師指補腦除了魚肉，用魚頭更好，加配4至9粒合桃、20克天麻烹調「合桃天麻蒸魚」。先敲碎合桃，在碟上鋪豆腐，魚肉或魚頭擺在上面，灑上天麻和合桃碎，蒸熟食用。因為豆腐的卵磷脂有助腦細胞活化，能讓天麻和合桃的補腦、補腎的作用加強。不喜歡魚腥味的人，不妨用合桃、天麻燉雞湯，濃郁又美味。不過，有燥熱體質的人在烹調食用前先向中醫師查詢，避免猛出暗瘡。

在碟上鋪豆腐，因為豆腐的卵磷脂有助腦細胞活化，能讓天麻和合桃的補腦、補腎的作用加強。（VCG）

10大健腦食物 深海魚堅果雞蛋

人體的大腦是十分重要的器官，關於腦科的疾病包括認知障礙及腦中風等，平常發現記憶力差，可能是大腦開始衰老。提升大腦健康，可預防腦退化症等疾病，在營養學上也有很多食身有益大腦。台灣雙和醫院營養室營養師米詩宇建議了10大補腦食物，包括香蕉、藍莓、奇異果、雞蛋、牛奶、深海魚、深綠色蔬菜、南瓜、全榖雜糧及堅果類。

按圖了解10大健腦食物︰

+ 6

參考資料︰健康2.0/NOW健康

延伸閱讀︰醫醫我不想再病了｜中醫推天麻補腦湯水增記憶 配4食材養陰補腎