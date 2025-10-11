補腎湯水合集｜10款益腎家常靚湯有肉湯素湯　改善手足冰冷抗疲勞

補腎湯水一年四季也可飲用，迎接冬天的來臨，體質虛弱人士宜做好準備，禦寒保暖，防止感冒，補腎湯水可助一臂之力。從中醫角度，可選擇益腎的食材，固腎禦寒，增強抵抗力，女士補腎則可容光煥發。以下10款家常湯水，包括肉湯及素湯，中醫表示有助補腎、健脾及改善四肢冰冷等功效。



溫補益腎食物｜栗子淮山補腎健脾 女人腎虛脫髮黑眼圈

溫補性及益腎的食物，包括栗子、淮山、核桃、蘿蔔及雞肉等，湯水例如「淮山沙參蟲草花湯」，淮山及栗子可補腎健脾；蟲草花能益腎補肺；杞子能明目及補肝腎。補腎不止於男士，女士也要補腎，「腎主水，其華在髮」，腎好，頭髮柔韌有光澤。如果女人腎虛，容易有眼花暈眩、記憶力下降、體力不濟、月經不調、黑眼圈、掉頭髮及易胖。而黑色食物有助改善腎臟功能，譬如黑豆和黑芝麻等，對於補腎有幫助。防脫髮食物｜芝麻糊勝黑豆漿芝麻粉！中醫7招烏髮防脫日吃1粒合桃

淮山沙參蟲草花湯，淮山、栗子及蟲草花皆有益腎之效。

補腎湯水｜肉湯



補腎湯水１：淮山蘿蔔排骨湯︰ 健脾補腎 老少咸宜除濕困

淮山蘿蔔排骨湯食譜

材料：

新鮮淮山3條

紅蘿蔔1條

去殼栗子15粒

排骨500克

陳皮1塊

蜜棗3粒

水2.5公升

鹽適量

做法：

1. 鮮淮山及紅蘿蔔刨皮、洗淨及切塊，栗子洗淨。

2. 蜜棗洗淨，陳皮浸20分鐘，並刮囊備用。

3. 瘦肉連凍水一同煲滾，大火氽水10分鐘後盛起，其間加少許酒辟去羶味。

4. 凍水放入所有材料，大火煲滾後，再轉中小火煲2.5小時，加鹽調味即可。

補腎湯水２：蟲草花蓮藕瘦肉湯︰ 補腎潤肺 潤澤皮膚一家都啱飲

蟲草花蓮藕瘦肉湯食譜

材料：

蟲草花40克

蓮藕2條

鮮蓮子80克

栗子80克

百合20克

無花果5粒

南北杏20克

瘦肉半斤

水2公升

酒少許

鹽少許

做法：

1. 蟲草花洗淨後浸水 15 分鐘，少量水留用。

2. 蓮藕去皮後切厚片。

3. 鮮蓮子浸軟，並用竹籤去走蓮子芯。

4. 栗子、百合、無花果、南北杏洗淨備用。

5. 瘦肉連水下鍋，大火煲滾汆水，其間可加酒辟味，盛起後沖洗乾淨。

6. 蟲草花水及所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲 2 小時，加鹽調味即成。

補腎湯水３：魚翅瓜蟲草花湯︰ 補肺益腎 如何分辨魚翅瓜生熟？

魚翅瓜蟲草花湯食譜

材料：

魚翅瓜1個

蟲草花1両

紅蘿蔔1條

粟米1條

去衣栗子半磅

豬腱1斤

水2公升

酒少許

鹽少許

做法：

1.蟲草花以清水浸10分鐘，備用。

2.魚翅瓜洗淨，連皮切塊並去核；紅蘿蔔去皮切塊、粟米切件。

3.豬腱以凍水汆水，其間可加少許酒辟味。

4.所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲2小時，加鹽調味即成。

補腎湯水４：木瓜花生雞腳湯︰ 滋潤清甜 用咩木瓜煲湯好？

木瓜花生雞腳湯食譜

木瓜花生眉豆雞腳湯食譜

材料：

木瓜1個

雞腳6隻

腰果40克

花生40克

栗子200克

蜜棗2粒

生薑2-3片

紹興酒少許

水1.2公升

做法：

1. 花生及腰果浸泡 10 分鐘；栗子及蜜棗略洗，備用。

2. 木瓜去皮、去籽、切件備用。

3. 雞腳剪去腳甲，用鹽擦洗及過水沖洗。

4. 雞腳連凍水一同煲滾，大火汆水 10 分鐘後盛起，其間加少許酒去膻味。

5. 煲滾水，放入所有材料大火煲 10 分鐘。

6. 水滾後，轉中小火煲 1.5 小時，加鹽調味即成。

補腎湯水｜素湯



補腎湯水５：蓮藕栗子合桃湯︰ 不溫不燥 健脾補腎助安神入眠

蓮藕栗子合桃湯食譜

材料：

蓮藕半斤

去皮栗子250克

合桃2兩

蓮子1兩

陳皮2塊

紅棗6粒

薑1大塊

水2.5升

鹽適量

做法：

1.將全部材料洗乾淨，蓮藕切塊或切段。

2.大火煲滾水，放入全部材料。

3.水再滾後，轉慢火煲1小時。

4.加鹽調味完成。

補腎湯水６：姬松茸蟲草花栗子湯︰ 養心安神補肝腎蟲草花點整

姬松茸蟲草花栗子湯食譜

材料︰

姬松茸1/2両

蟲草花1両

栗子10粒

淮山1両

杞子1/2両

圓肉1/2両

水2公升

鹽適量

做法︰

1. 洗淨全部材料。

2. 杞子、圓肉浸15分鐘。

3. 大火煲滾水後，加入全部材料。

4. 水再煲滾後，轉慢火煲1.5小時，加鹽調味完成。

補腎湯水７：茶樹菇黑豆合桃湯︰ 立冬後養生湯助改善四肢冰冷

茶樹菇黑豆合桃湯食譜

材料：

黑豆2両

淮山2両

合桃3両

圓肉2両

杞子1両

茶樹菇2両

水2公升

鹽適量

做法：

1.黑豆洗乾淨浸4小時備用。

2.其餘材料洗乾淨備用。

3.大火煲滾水，放入全部材料，水再滾起後轉細火煲1小時。

4.加入適量鹽調味完成。

補腎湯水８：養生淮山沙參蟲草花湯︰ 防寒養腎抗手足冰冷

淮山沙參蟲草花湯食譜

材料：

沙參1兩

蟲草花1兩

鮮淮山半條

鮮栗子2兩

杞子1兩

蜜棗4粒

水1.5升

鹽適量

做法：

1.沙參、蟲草花、鮮栗子、杞子及蜜棗洗淨。

2.鮮淮山去皮，切大塊。

3.煲滾水，加入全部材料，改慢火煲1小時。

4.加適量鹽調味完成。

補腎湯水９：姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯︰ 健脾補腎滲濕消水腫

姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯食譜

材料︰

姬松茸2両

茶樹菇2両

蓮藕1條

合桃1両

黑豆15克

果皮2塊

粟米鬚30克

水3升

鹽適量

做法︰

1. 黑豆洗淨，預先浸泡一晚。

2. 姬松茸及茶樹菇沖洗，其他材料洗淨，蓮藕切塊。

3. 大火煲滾水後，加入全部材料。

4. 水再煲滾後，轉慢火煲1小時，加鹽調味完成。

茶樹菇蟲草花杞子圓肉湯︰ 鮮甜素湯健脾補腎補血

茶樹菇蟲草花杞子圓肉湯食譜

材料：

鮮茶樹菇200克

蟲草花2両

淮山2両

杞子1両

圓肉2両

合桃2両

腰果2両

紅棗6粒

水2公升

做法：

1.將鮮茶樹菇、蟲草花及淮山沖洗乾淨。

2.其他材料浸洗乾淨。

3.大火煲滾水，放入全部材料。

4.水再滾後，改慢火煲1小時完成。

營養師中醫推20種益腎食物 2款補腎抗寒湯水

