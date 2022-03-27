華燈初上｜楊謹華靠168斷食自製薯仔餐減肥　 40歲後始跳舞健身

NETFLIX原創台劇《華燈初上》已完整上架，故事以一班80年代日式夜總會小姐為主軸，除了靠「賣曖昧」，當然也要有亮麗的外表。其中一位媽媽桑蘇慶儀由楊謹華飾演，本身是模特兒出身的她有如行走的衣架，穿上不同衣服都非常好看。入行以來她可謂冇肥過，為了保持模特兒身材，她亦下了不少苦功，不過原來運動習慣也只是3年前才開始培養。以下除了分享楊謹華的減肥哲學，還綜合了2點她的減肥法則。



楊謹華在《華麗初上》飾演媽媽桑蘇慶儀，外表優雅，個性又八面玲瓏，憑著厲害的交際手腕，在日式夜總會可謂老中青通殺。現實中的楊謹華一樣受歡迎，身高170的她，15歲就已入行拍廣告，出道不久已有幸與劉德華拍MV，其後再成為演員，觀眾更稱她為「永遠的敗犬女王」。從15歲到44歲，接近30年的時間，楊謹華身材一直維持得很好，但她就表示，年紀大了，對瘦身的看法也有所不同，她說過：「40歲的女人不能過瘦！」她認為均稱的身材，比骨感更加重要。

楊謹華在《華燈初上》飾演媽媽桑蘇慶儀，惟最初遇害，伏屍山上。（《華燈初上》劇照）

楊謹華不但身形高佻，手腳亦十分纖幼。（Instagram：cheryllovel0ve）

+ 3

減肥不外乎兩方面，飲食和運動，楊謹華坦言自己以前都比較懶，聽到人家說做運動的好處時，她更會翻白眼，平常幾乎能不動就不動。至於何時才真正做起運動，也是40歲左右的事，以下就說說她的飲食和運動原則。

減肥原則1：168斷食法、吃原型食物

食物

楊謹華偶爾會大吃大喝，例如去台南、高雄時就不停掃街，更在instagram分享美食地圖。但她平時一般都會嚴格執行168斷食法，即是每日24小時中，有16小時都禁食，將食物集中在8小時內吃完，讓身體在空腹16小時後，進一步分解脂肪，達到減肥效果。推崇「168斷食法」的人，認為如果我們吃足3餐，就只能在睡眠時間燃脂，而楊謹華亦表示自己一天只吃2餐。

楊謹華吃起甜品來，一臉滿足。（Instagram：cheryllovel0ve）

楊謹華（右三）與《華燈初上》演員一起吃火鍋，但一般情況她都不會大吃大喝，會執行168斷食法。（Instagram：cheryllovel0ve）

食材選擇方面，她盡量都吃原形食物，並且減少精緻澱粉。楊謹華亦曾在Instagram貼上自己的「每日早餐」，原來她每天早餐都會吃自製薯仔餐，她更分享薯仔餐的製法：「一顆馬鈴薯洗淨削皮切塊，放進滾熱水煮15分鐘左右，看見馬鈴薯邊邊有點鬆時就可撈起，在沸煮的同時可以預熱烤箱（大約調到250度左右），以及在烤盤上淋上橄欖油、少許鹽巴、胡椒粉，再把煮好的馬鈴薯在烤盤上拌一拌，進烤箱烤15分鐘左右（依照個人喜歡的脆度），就完成了✅❤️超級無敵好吃😋❤️」除了焗薯仔，她會再配上水煮蛋，簡單又達到營養的早餐，她另外提議大家起床時可以喝一大杯暖水，以啟動身體機能。

楊謹華每天都吃的薯仔餐。（Instagram：cheryllovel0ve）

至於晚餐，她都會以蔬菜為主，烹調時不下油。此外，她有時會吃乳酪碗做晚餐，材料大概是200克無糖乳酪、10顆藍莓與一顆奇異果，有時亦會在餐後飲一杯蔬果汁，材料是紅蘿蔔、檸檬和蘋果，有清理腸道之效。餐與餐之間「口痕」的話，她推介一種養顏水果——紅石榴，表示自己很愛吃。此外，她有時亦會飲薏仁湯或杞子紅棗茶。

楊謹華最愛的水果是紅石榴，抗氧化力極強！（Instagram：cheryllovel0ve）

減肥原則2：每周運動3天

楊謹華以前是不愛運動的人，但自幾年前開始，她每週逼自己最少運動三天，運動的類型十分廣泛，包括：健身重訓、跳舞、打拳、打羽毛球、和瑜伽等。她不止一次提起自己以前是有何討厭運動，以及心境的轉變：「不愛運動的我⋯現在都動起來了！因為只要懂得運用自己的肌肉，不需要太激烈，其實運動是很好玩的。有時健身不是為了身型好，是為了戰勝心中的意志力。」楊謹華又說，自己做運動不純粹為了收身，並解釋：「現在會突然180度大轉彎，起初是要自己去面對所謂『害怕』的事情，因為我現在深信～我們認為『害怕』或『不好的事』，它的背後一定都會有『很大的祝福』在等著我們去突破，然後去接領這『祝福』！」

楊謹華坦言，以前的自己聽到運動已直翻白眼，沒有想過有天會四處跟人分享運動的好處，而她也是從挑戰自己的過程中，愈來愈了解和喜歡自己。

除了跳舞、健身等等，做家務也是楊謹華的運動之一。（Instagram：cheryllovel0ve）

請按下圖睇更多楊謹華運動照：