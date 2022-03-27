金沙炒飯食譜｜鹹蛋黃炒出金沙口感油量不能少！加1樣食材去蛋腥

林明錡在Facebook廚藝公社發文：「小套房食譜分享」金沙炒飯、鹹蛋炒飯、雙蛋炒飯，非常好吃的炒飯，不小心會整鍋吃光光喔！



【白飯煮法】

米：水 1:1的比例，浸泡30分鐘後，加點油下去煮（讓米飯一粒粒，更飽滿），電飯煲跳起後悶10-15分鐘，開蓋翻鬆放涼。

【用熱飯炒飯的重點】

電飯煲拿出飯，要弄鬆散熱，讓水氣散去，炒飯時就不會黏成團。翻動炒飯時，千萬不要拿鍋鏟一直壓平炒飯，因為剛煮好的飯，是很有彈性的，壓下去會變麻糬一樣有黏性，炒飯就不會粒粒分明了。

金沙炒飯食譜（按圖）

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【材料】

- 米-1米杯煮熟的量

- 鹹蛋-2顆

- 蛋-2顆

- 冷凍毛豆仁-1小碗

- 蔥花-2根

- 蒜末-2~4顆

- 米酒-1小匙

- 豉油-半匙（可加可不加）

- 白胡椒粉-適量



【做法】

1. 鹹蛋蛋黃蛋白分開，切成末備用

2. 雞蛋打散，加少許鹽跟1/4米杯的水拌勻，熱鍋少許油，將蛋液炒成散蛋取出備用

3. 熱鍋下半大匙油，先下鹹蛋黃炒到起泡跟香氣後，下蒜末跟米酒爆香

4. 加入白飯，翻炒到鬆散後加入鹹蛋白翻炒。

5. 再加入調味料、毛豆仁、炒蛋、蔥花炒均勻即可。因為鹹蛋白夠鹹，所以我不另外加鹽，炒蛋黃的過程可以加點米酒可以去除蛋腥味，在炒鹹蛋黃時，油量要多，才能做出金沙的口感

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