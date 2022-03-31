Bakehouse｜副線推酸種切片方包　3招保鮮最長1個月做西多咩包好?

Bakehouse副線「Bread Pantry」主打袋裝酸種麵包，近日再推出酸種切片方包系列，一共5款，零售點更由原本的20個現增至60個！Bread Pantry在官網更分享了方包系列的建議食譜，更教授了3個保存而不失美味的方法，最長可保鮮1個月！



Bread Pantry新推酸種切片方包 零售點增至60個！

Bakehouse早在開業時因招牌蛋撻、牛角包而聲名大噪，吸引大量客人光顧。而上年推出的副線品牌「Bread Pantry」則主打袋裝麵包，近日在超市內不止可以購買酸種麵包，更提供酸種切片方包，選擇更多元化，全港共60間Market Place by Jason及惠康超級市場有售。

Bakehouse副線品牌「Bread Pantry」新推酸種切片方包，零售點增至60個。（Bread Pantry）

5款酸種切片方包各有特色

酸種切片方包系列一共有5款，包括白酸種麵包、全麥酸種麵包、黑麥芽酸種麵包、烤穀麥酸種麵包及法式牛油麵包，每一款的口感及味道各有特色，例如烤穀麥的酸種麵包有穀物和種子點綴，口感相對豐富；白酸種麵包口感柔軟，最適合用作三文治。

Bread Pantry的酸種切片方包一共有5款。（IG@bread.pantry）

請按圖看每款麵包售價：

麵包保存3方法 回復鬆軟香味好簡單

雖說新鮮麵包愈早享用愈能品嚐其風味，但對於半條或是一條的方包總不能一次吃掉，Bread Pantry在網站介紹了3個保存麵包的方法，他們指將麵包放入密實袋是最佳保存法，不過如果沒有的也利用本身的包裝袋並參考以下做法，在室溫可保存至標籤上的到期日；在雪櫃可保存約7天；在雪櫃中的冰格可保存約30天。

Bread Pantry在官網教授保存麵包方法。（Bread Pantry）

Bread Pantry教授保存麵包方法：

1. 利用蜜蠟紙妥善包好。

2. 將開口封好並用橡筋扎起。

3. 將開口封好並放置在真空盒中。

至於將麵包回復鬆軟香味，Bread Pantry指只需將麵包解凍至室溫，放入多士爐、焗爐或是平底鍋，簡單加熱即可，方法超方便。

官方切片方包食譜 製作西多士最好用邊款？

Bread Pantry就新推出的切片方包拍攝了一系列的食譜片段，全部由創辦人Grégoire Michaud親自示範，每一款酸種方包都有食譜提供，當中最為港人熟悉而且做法最簡單的就是西多士，Grégoire建議用法式牛油麵包來製作西多士，因為麵包帶有甜味並口感鬆軟，煎炸過後口感更佳！

Grégoire建議用法式牛油麵包來製作西多士，皆因麵包帶有甜味並口感鬆軟。（Bread Pantry）

請按圖看Bread Pantry官方西多士食譜：

+ 4

Bread Pantry【西多士】食譜（3人分）



材料：法式牛油軟包6片、雞蛋2隻、牛奶500毫升、粗粒花生醬80克、橙1個、糖30克、鹽適量

裝飾用材料：楓糖漿適量、雜莓適量、糖霜及肉桂粉適量



做法：

1. 將雞蛋、牛奶、糖及鹽拂勻，備用。

2. 在一塊麵包上塗上花生醬，把另一塊麵包蓋上成三文治。

3. 熱鍋下牛油待溶。

4. 三文治逐一浸泡以吸滿蛋液。

5. 放入蛋液三文治，以中火煎炸每面3-4分鐘，盛起。

6. 灑上楓糖漿、雜莓、橙皮、糖霜及肉桂粉，即成。



如有興趣其他酸種方包的建議食譜，可到官網查看。

Bread Pantry

零售點：https://www.breadpantry.com/find