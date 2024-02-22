脂肪肝｜麵包當正餐易脂肪肝2類人高危　15港式包熱量雞尾包只第2

「脂肪肝」成為新一代健康殺手，聽到它的名字，或許你會以為是肥人才會有這個問題，原來大錯特錯！台灣營養師李婉萍就在YouTube頻道提到瘦人、麵包控、素食者等都有機會患上脂肪肝，以下將解釋箇中原因，並列舉出不同港式麵包及糕點的熱量。



不少人愛吃豬膶（豬肝），營養師就提到，吃起來偏粉的豬膶，其實便是豬的脂肪肝。（影片截圖：李婉萍的營養天地-健康與飲食素養）

脂肪肝是什麼？

脂肪肝的意思，其實是指肝臟內儲存的脂肪含量超過5%，台灣營養師李婉萍表示：「肝臟是沉默的器官。」你未必一時間因為有脂肪肝而引發太大的健康問題，可是長久下去後果可大可小。大家聽到「脂肪肝」，最先一定以為它會發展成肝炎、肝硬化、肝癌等相關疾病，營養師卻說：「我們發現大部分得到脂肪肝的人，最後居然都是死於心血管疾病…有些人得到脂肪肝，過一段時間還是沒有好好處理，表示他的肝臟代謝脂肪的能力，跟身體處理代謝的能力都有異常，最後會往糖尿病的方向走。」

按照一般印象，體形肥胖、飲食習慣不健康的人確實較易有脂肪肝問題，不過李婉萍營養師卻表示，身形苗條的人士也不是沒有危機。

按下圖睇李婉萍營養師講解兩類會患上脂肪肝的人士：

1. 澱粉控

澱粉屬醣類，攝取過多會轉換成三酸甘油酯，存在肝臟裡頭。營養師強調麵包並不能當正餐，因為會影響肝臟代謝。

即使是粟米、薯仔等看似較健康的澱粉，即使攝取量不多，但飲食以澱粉為主軸，還是有可能造成營養不均。

2. 素食者

李婉萍營養師解釋，百頁豆腐之類的素食，有50%都是油，另外炸豆皮等一樣爆油。

15款麵包熱量排行

雖然營養師說麵包會致胖，但它卻是無數香港打工仔的良伴。港式麵包多數離不開腸仔包、菠蘿包、雞尾包......可是，你知道哪種包最易致肥嗎？以下列出由食物安全中心提供的港式麵包及糕點的熱量資料，按每克所含卡路里排名，下次吃之前不妨望一望。

不少港人早上趕住出門，咬個包又當一餐，其實對身體並不有益，長此下去隨時有脂肪肝。（資料圖片／林若勤攝）

請按下圖睇常見的港式麵包及糕餅熱量（按每克熱量由低至高排名）：

+ 10

第15位：

火腿蛋包1個（106克）

265千卡（每克約2.5千卡）

第14位：

薄餅麵包1片（115克）

299千卡（每克約2.6千卡）

第13位：

腸仔包1個（103克）

288千卡（每克約2.8千卡）

第12位：

魚柳包1個（143克）

400千卡（每克約2.8千卡）

第11位：

吞拿魚包1個（110克）

319千卡（每克約2.9千卡）

第10位：

豬仔包1個（74克）

215千卡（每克約2.9千卡）

第9位：

肉鬆包1個（89克）

265千卡（每克約2.97千卡）

第8位：

蛋撻1個（70克）

217千卡（每克約3.1千卡）

第7位：

提子包1個（68克）

211千卡（每克約3.1千卡）

第6位：

西餅1件（76克）

251千卡（每克約3.3千卡）

第5位：

纸包蛋糕1個（72克）

238千卡（每克約3.3千卡）

第4位：

菠蘿包1個（82克）

287千卡（每克約3.5千卡）

第3位：

丹麥條1件（112克）

426千卡（每克約3.8千卡）

第2位：

雞尾包1個（90克）

360千卡（每克約4千卡）

第1位：

牛角包1個中型（57克）

231千卡（每克約4.05千卡）

過量攝取澱粉，隨時導致脂肪肝，究竟應該吃哪類食物才好？李婉萍營養師就推薦吃一些低熱量又有護肝效果的食品。她亦提到，吃肉的話可以盡量吃白肉，一般來說其脂肪含量都比紅肉低。

4種營養師推薦的護肝食品：

苦瓜：具有保護肝臟的效果。

枝豆：同樣是一種能保護之肝臟的蔬菜。

蘋果：含山奈酚，不但抗氧化，亦對肝臟健康有益。

蜆類海鮮：對肝臟亦有不少好處，而且普遍熱量偏低。

資料來源：李婉萍的營養天地-健康與飲食素養、衛生防護中心