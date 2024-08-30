麵包做法｜平價方包3步變鬆軟生吐司　焗前多做1步麵包皮金黃香脆

酸種麵包、湯種麵包......大家對麵包的要求愈來愈高，坊間不同牌子引進各式的高級方包，價錢當然比普通的貴，並非人人捨得。東大問答王伊澤拓司在節目《健康原因講多D》曾教授大家如何把麵包加工變更鬆軟方法，更用2種材料將平凡的方包變成大熱的生吐司！



方包看起來沒什麼特別，但即使平價麵包也可以瞬間升級，變成高級方包！開電視日本節目《健康原因講多D》曾邀請東大問答王伊澤拓司丈教授3個將平價麵包升級及儲存麵包的最佳方法，非常簡單效果卻令人驚喜！

東大問答王伊澤拓司丈教授3個將平價麵包升級的簡單方法。（Charles Chen/Unsplash）

請按圖看普通方包變成鬆軟高級方包步驟及儲存方法：

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普通方包變鬆軟高級方包步驟

步驟1｜在廚房紙上沾上麥茶。

步驟2｜以印的方式令方包沾上了麥茶。

步驟3｜放入焗爐焗3分鐘或焗至金黃色，即成。

伊澤解釋麥茶是由大麥製成，烘炒成茶葉時將其香氣保留。當方包沾上了麥茶後烤焗便即帶有濃濃的麥香。當方包表面沾上麥茶並加熱後，表面的水分會更平均地分佈在整塊方包。因而令方包變得鬆軟。



保持方包濕潤儲存方法

步驟1｜用錫紙將方包密封包好，放入冷凍庫保存。

步驟2｜食用時從冷凍庫，移除錫紙。放入焗爐加熱3分鐘，即成。

伊澤指直接將方包放入冷凍庫的話，慢慢凝固的水分結晶會破壞澱粉質。從而令方包口感變乾變差。相反，先用錫紙包好可提升熱傳導率，令水分結晶變得細小。結果可保存方包原有口感及濕潤度。



多士麵包皮變脆？

麵包皮常常都給人一種食之無味棄之可惜的感覺，因其口感本身偏硬，炸焗過後更變得又靭又硬，並不是人人也喜歡。伊澤指麵包皮跟多士一同變脆是有可能的，步驟非常簡單，只需要烤焗前多做一步！

（潘思穎攝）

請按圖看麵包皮變鬆脆方法：

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2種材料加工 方包變生吐司

生吐司又有生忌廉方包之稱，因製作時會加入鮮忌廉、煉奶等液態原料，而有入口即化的濕潤感，有人更認為直接吃就已很好吃。但製作生吐司的材料及工序比一般方包繁複，售價亦較高，不過伊澤稱利用2種材料，就能輕鬆將方包加工成生吐司的味道。

伊澤稱利用2種材料將方包加工即可享受到生吐司的味道！（資料圖片／黃舒慧攝）

請按圖看方包加工成生吐司方法：

資料來源：日本電視節目《健康原因講多D》