Gi味俱全｜黃淑儀花雕醉雞食譜勿選這1款酒　1隻雞翼令黃智雯停工

醉雞應該是不少人喜歡的冷盤，有時候會是整隻雞，坊間有些店亦專售醉雞翼。至於黃淑儀（Gigi姐）在節目裡示範的，則用上雞髀，貪它夠嫩滑，不獨是當冷盤，其實當熱葷亦一樣可以。Gigi姐又透露，汪明荃都試過跟她的食譜整醉雞給劇組吃，不過最終卻鬧出笑話，更令黃智雯開唔到工，究竟發生何事？



黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第二季》分享了話梅醉雞的做法，這個餸請客一流，因為可以預先做好，放在雪櫃冷藏，夠入味之餘，不論當冷盤或熱葷皆可。

汪明荃照著食譜做 最後竟令黃智雯停工？

在整醉雞的期間，她分享了一則趣事，當年她跟汪明荃（阿姐）、黃智雯等拍《巴不得媽媽》，言談間阿姐透露自己很喜歡食醉雞，Gigi姐便叫她第一次試整可以從醉雞翼入手，浸起來又易入味。翌日，阿姐果真拿了自己親手做的醉雞回劇組，黃智雯搶閘試食，才吃了一隻雞翼而已，竟然馬上醉了，「她吃完竟然醉了，跟導演說開不了工，原來她本身不飲酒，結果因為吃了一隻雞翼就醉倒。我問阿姐下了幾多紹興酒，她說下了一整瓶，還要挑一款上好的酒，把整瓶倒下去醃雞，難怪智雯吃了一隻雞翼就醉了！」

汪明荃試過整醉雞翼給劇組吃，結果1隻雞翼就令黃智雯醉到不能開工。（節目截圖：《Gi味俱全第二季》）

雖然Gigi姐建議阿姐用雞翼，但Gigi姐已不是新手了，因此她就推薦用雞髀做話梅醉雞，因為它是整隻雞最嫩滑的部分，而且比起蒸一隻雞亦較省時。

Gigi姐用雞髀做醉雞，因為它最嫩滑，而且蒸1隻雞至少要45分鐘，但蒸雞髀大約25分鐘內就一定會熟。（節目截圖：《Gi味俱全第二季》）

請按下圖睇話梅醉雞材料、做法和貼士：

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勿用「廚用花雕」做話梅醉雞

方才提過為什麼做話梅醉雞不可以用「廚用花雕」，因為內裡加了鹽，味道會偏鹹。Gigi姐還有少許補充，她分享自己在北美洲生活的經歷，原來「廚用花雕」之所以在當地出現，是與酒鬼有關。Gigi姐指唐人一般習慣去中式雜貨舖買酒煮餸，花雕和紹興酒一般都不會太貴，而且在這裡買酒並沒有年齡限制，結果就有很多印第安人去唐人雜貨舖買酒了。她說：「他們會買米酒或紹興酒解酒癮，很容易買到酒，結果喝個爛醉，令唐人街很多醉酒鬼。有見及此，政府得知後就指定在煮餸的酒加鹽，讓他們喝起來沒那麼舒服。如果要真正買到非廚用的紹興酒，就一定要去酒房買，連同稅項雜費，貴很多。」認真長知識了！

話梅醉雞。（節目截圖：《Gi味俱全第二季》）

話梅醉雞



雞上髀2隻

話梅20粒

紹酒2杯

魚露1杯

鹽1茶匙



1.雞腿抹鹽醃至少4小時，抹乾水份，蒸25分鐘，蒸雞腿流出的湯汁留用。

2.話梅加入紹酒中浸泡一晚，如覺得太甜可再加入適量魚露調味，雞腿斬件。

3.把雞腿加入話梅紹酒汁中，汁料要蓋過雞腿。如果未到面，可以加入蒸雞水調節水量，浸至少2小時至1晚，上碟。

