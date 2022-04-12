農藥最多最少蔬果2022｜芥菜甜椒逾百農藥殘留！士多啤梨菠菜最髒

2022年最多農藥使用的「骯髒蔬果黑名單」（Dirty Dozen）的前12名，士多啤梨連續7年蟬聯冠軍，菠菜排第二，有三種蔬菜同時位列第三位！結果跟去年近乎一樣。青椒及辣椒由上年排第10名，上升至第7名，反映使用農藥數量增加。



自2004年以來美國公益組織「環境工作組」（EWG）每年發佈「農藥生產購物指南」（EWG's Shopper's Guide to Pesticides in Produce）來提醒消費者有關農產品的殘留農藥問題，列出「骯髒蔬果黑名單」（Dirty Dozen）及「乾淨蔬菜水果名單」（Clean Fifteen）的排名。EWG的2022年農產品中農藥消費者指南發現，在美國銷售的70%以上的非有機新鮮農產品均含有潛在有害農藥殘留。

芥菜（mustard greens）與羽衣甘藍、寬葉羽衣甘藍並列最骯髒蔬果黑名單第三位。（iStock）

Dirty Dozen 12大骯髒蔬果黑名單

哈佛大學有研究表明，食用農藥殘留量高的蔬果可能降低食用蔬果的有益效果，包括預防心血管疾病和死亡率。此外，哈佛大學研究人員發現，食用大量高農藥含量的農作物的人士，尿中農藥的含量亦會較高，生育能力較低；相反，食用低農藥含量之農作物，更有可能成功懷孕，當中亦包括其他食物和營養因素，暫時未完全肯定生育能力與低農藥有機食品是否直接相關。

按圖睇EWG 2022年12大骯髒蔬果黑名單（Dirty Dozen）︰

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今年Dirty Dozen的最新名單排名跟去年最大的分別是第三位同時包括了羽衣甘藍（kale）、寬葉羽衣甘藍（collard）及芥菜（mustard greens）。甜椒和辣椒在去年再次上榜擠身第10名，但今年兩者在農藥使用情況上並沒有改善，反而加劇，EWG表明樣本中含有的殺蟲劑含量令人擔憂，這些殺蟲劑包括草胺酯、乙酰甲胺磷和毒死蜱等會損害神經系統，在美國和歐盟是完全禁止使用的。至於，士多啤梨繼續雄霸排冠軍，成農藥殘留量最嚴重的鮮蔬果。

EWG 2022年12大骯髒蔬果黑名單（Dirty Dozen）第1-5名︰

1.士多啤梨

2.菠菜

3.羽衣甘藍/寬葉羽衣甘藍/芥菜

4.桃駁李

5.蘋果



Clean Fifteen 15大乾淨蔬果名單

承以往傳統，EWG亦發表「乾淨蔬果名單」（Clean Fifteen），檢測發現牛油果、粟米和菠蘿位列前3名，是最少農藥使用的鮮蔬果。

按下圖了解「乾淨蔬果名單」（Clean Fifteen）的前15名：

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EWG 2022年15大乾淨蔬果名單（Clean Fifteen）第1-5名︰

1.牛油果

2.粟米

3.菠蘿

4.洋蔥

5.木瓜



EWG 2022蔬果農藥殘留檢測主要發現總結︰

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參考資料︰EWG